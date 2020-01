Irak. Ważą się losy żołnierzy Bundeswehry

– Czekamy na decyzję irackiego rządu – oświadczył w poniedziałek (6.01.2020) w Berlinie rzecznik ministerstwa obrony Niemiec. Podkreślił jednocześnie, że przyjęta przez iracki parlament rezolucja wzywająca do zakończenia obecności w kraju wszystkich zagranicznych żołnierzy, nie jest dla rządu wiążąca. W chwili obecnej kanały dyplomatyczne wykorzystane są do badania dalszego rozwoju wypadków oraz bardzo dokładnie monitorowana jest „sytuacja w zakresie bezpieczeństwa”. Również niemiecki resort obrony wskazał na prowadzone w tej kwestii konsultacje. – Aktualnie szukamy rozmów z irackim rządem – powiedział rzecznik resortu. Dał jednak do zrozumienia, że rząd niemiecki uważa, iż decyzja o wycofaniu obcych wojsk z Iraku jest błędem. Bojówki tzw. Państwa Islamskiego (IS) „są dalekie od pokonania i IS nadal stanowi poważne zagrożenie”. Jak dodał, wycofanie zagranicznych żołnierzy niesie za sobą ryzyko ponownej destabilizacji kraju.

„Zaakceptujemy każdą decyzję rządu irackiego”

Rzecznik rządu Niemiec Steffen Seibert dał także do zrozumienia, że Bundeswehra nie pozostanie w kraju wbrew woli irackiego rządu. – Zaakceptujemy każdą decyzję rządu irackiego dotyczącą obecności zagranicznych żołnierzy – powiedział Seibert w Berlinie. Jednocześnie także on ostrzegł, że wycofanie może „zagrozić postępowi w stabilizacji kraju i w walce z IS”. Wzywa się zatem Irak do „dalszego udzielania niezbędnego wsparcia” międzynarodowej koalicji przeciwko IS.

Ze względu na napiętą sytuację w Iraku Bundeswehra zawiesiła na razie planowaną zmianę kontyngentu w tym kraju. Około 130 stacjonujących tam obecnie żołnierzy niemieckich pozostanie na razie na miejscu, ale nie będą mogli opuścić swoich baz. Większość niemieckich żołnierzy stacjonuje w kurdyjskiej części północnego Iraku.

Parlament iracki zareagował swoją rezolucją na zabójstwo irańskiego generała Kasema Sulejmaniego przez wojsko amerykańskie na irackim terytorium.

(DPA/jar)