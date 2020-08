Interpol: Cyberprzestępcy coraz częściej atakują także szpitale

Kilka państw członkowskich zgłosiło ataki przy użyciu szkodliwych oprogramowań na obiekty rządowe i medyczne, takie jak szpitale - powiedziała we wtorek międzynarodowa organizacja policyjna Interpol. Tempo, w jakim nasilają się ataki cybernetyczne, jest niepokojące, powiedział sekretarz generalny Interpolu Juergen Stock. Rosnące uzależnienie od internetu oferuje przestępcom nowe możliwości, ponieważ środki bezpieczeństwa online wielu firm i użytkowników nie są już aktualne, mówi Stock.

Szkodliwe oprogramowania

Ankieta przeprowadzona w państwach członkowskich wykazała, że przestępcy coraz częściej wykorzystują szkodliwe oprogramowania do kradzieży danych - poinformował Interpol. Niektóre z informacji zawartych w badaniu zostały przekazane również przez przedsiębiorstwa z sektora prywatnego. Według Interpolu liczba niebezpiecznych adresów internetowych zawierających słowa klucze: „Koronawirus” lub „Covid” wzrosła od lutego do marca 2020 roku o 569 procent.

Fake newsy

Oszukańcze domeny mogą być wykorzystywane na przykład do wyłudzania informacji (phishing) lub do dostarczania szkodliwych oprogramowań, jak wyjaśniła organizacja. Interpol ostrzegł, że cyberprzestępczość będzie w najbliższej przyszłości nadal rosnąć. Jest to wynik tego, że obecnie wielu pracowników firm pracuje w domu. Co piąte państwo biorące udział w badaniu podało, że problem stanowi także rozprzestrzenianie się fake newsów o koronawirusie w połączeniu ze szkodliwym oprogramowaniem.

Siedziba Interpolu znajduje się w Lyonie we Francji, a wraz ze 194 państwami członkowskimi jest najważniejszą organizacją policyjną na świecie. Za pośrednictwem Interpolu państwa wymieniają informacje o osobach poszukiwanych i informują o rozwoju sytuacji w zakresie przestępczości zorganizowanej.

(DPA/jar)

Chcesz mieć stały dostęp do naszych treści? Dołącz do nas na Facebooku!