Integracja Ukraińców w Niemczech. Podzielone opinie

Przyjęcie i integracja ukraińskich uchodźców wojennych przebiegały dotychczas dobrze i dlatego powinny posłużyć za przykład - uważa pełnomocniczka rządu ds. integracji Reem Alabali-Radovan z SPD. Jak podkreśliła, dzięki natychmiastowemu dostępowi do rynku pracy i kursów integracyjnych oraz usługom świadczonym przez urzędy pracy można mówić o udanym napływie.

- To musi posłużyć za wzór dla naszej polityki migracyjnej integracyjnej, tak abyśmy na miarę czasów stali się nowoczesnym krajem imigracyjnym i integracyjnym - powiedziała polityk SPD.

W tym kontekście pochwaliła ona zaangażowanie wielu wolontariuszy, którzy pomagali na dworcach kolejowych i w schroniskach dla uchodźców lub udostępniali im miejsce we własnych domach. Alabali-Radovan podkreśliła także ważność stworzenia wiarygodnych perspektyw dla uchodźców wojennych. - Wielu z nich pozostanie z nami przez miesiące i lata, a nawet na całe życie - dodała.

Napięta sytuacja

Tymczasem Niemiecki Związek Miast nie dostrzega żadnego odprężenia w gminach, jeśli chodzi o umieszczanie uchodźców z Ukrainy. Szef Związku Helmut Dedy podkreślił wyjątkowo napiętą sytuację na rynku mieszkaniowym oraz brak miejsc w przedszkolach i szkołach. Niemieckie miasta nadal pomagają ze wszystkich sił, ale szczególnie dla dużych miast jest to spore wyzwanie. Chociaż obecnie do miast przybywa mniej uchodźców z Ukrainy niż kilka tygodni temu, to jednak „wielu z nich potrzebuje wsparcia finansowego, miejsca zamieszkania i pozwolenia na pobyt, z powodu wygaśnięcia ważności wizy” - wskazał Dedy.

Wcześniej niż uchodźcy z innych krajów Ukraińcy od lipca mogą korzystać ze świadczeń socjalnych oraz ofert niemieckich urzędów pracy. Według Helmuta Dedy „jest to ważny krok na drodze do szybkiej integracji”.

Lwią część świadczeń socjalnych opłaca się z budżetu federalnego, jedną trzecią kosztów zakwaterowania i ogrzewania pokrywają miasta i gminy.

Apel o sprawiedliwy podział

Szef Niemieckiego Związku Miast wezwał jednocześnie władze landowe do sprawniejszego rozdzielania Ukraińców. Przy tym ważne jest, aby także uchodźcy z innych krajów zostali rozdzieleni między te miasta i gminy, które nie przyjęły tak wielu osób z Ukrainy.

- Nie jest właściwe, kiedy niektóre duże miasta muszą przyjąć niewspółmiernie więcej uchodźców z Ukrainy niż przeciętna gmina i dodatkowo przydziela się im uchodźców z innych krajów pochodzenia - powiedział Helmut Dedy.

Według niemieckiego resortu spraw wewnętrznych od ataku Rosji na Ukrainę 24 lutego w Niemczech zarejestrowano blisko 970 tysięcy ukraińskich uchodźców. Trudno dokładnie określić, ilu z nich przebywa do dziś w Niemczech, a ilu powróciło do kraju lub emigrowało dalej.

