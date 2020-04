Instytut Roberta Kocha: Róbmy jeszcze więcej testów

Berliński Instytut Roberta Kocha, będący główną instytucją naukową zajmującą się walką z pandemią koronawirusa w Niemczech, zaleca zwiększenie liczby przeprowadzanych testów. Dyrektor instytutu prof. Lothar Wieler powiedział, że powinno się testować także osoby z lekkimi objawami. – Im wcześniej, tym lepiej – dodał.

Wieler ocenił, że sensownym jest też wzmożone badanie na obecność wirusa osób z grup podwyższonego ryzyka, na przykład w szpitalach czy domach opieki. Sceptycznie odniósł się jednak do masowych testów, wykonywanych także wśród osób bez żadnych symptomów.

Instytut poinformował, że tygodniowa liczba przeprowadzonych w Niemczech testów wzrosła w ostatnich dniach do 467 tysięcy. Niemieckie laboratoria są jednak w stanie przeprowadzić tygodniowo nawet 860 tys. testów.

Współczynnik reprodukcji niższy

Z najnowszych danych instytutu wynika, że dotychczas koronawirusa stwierdzono w Niemczech u nieco ponad 159 tys. osób. Zmarło 6135 osób. Współczynnik reprodukcji wirusa, który niedawno wzrósł do poziomu 1,0, obniżył się znowu do poziomu 0,75. Oznacza to, że dziesięciu chorych zaraża średnio około 7 osób. Epidemiolodzy podkreślają, że aby kontrolować pandemię, współczynnik musi utrzymywać się poniżej poziomu 1,0.

DPA/szym