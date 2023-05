Inflacja w Niemczech mocno w dół

To wyraźnie mniej w porównaniu do kwietnia, gdy roczna stopa inflacji wyniosła 7,2 proc. Spadek jest większy niż przewidywali analitycy, którzy spodziewali się majowego odczytu na poziomie 6,4 proc.

Spowolnienie wzrostu cen wynika częściowo z porównania z majem 2022 r., kiedy ceny energii poszybowały w górę w następstwie rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Ceny energii w Niemczech wyraźnie w ostatnich miesiącach spadły dzięki rządowym środkom pomocowym, które złagodziły ich negatywny wpływ na konsumentów i przedsiębiorstwa.

Inflacja w Niemczech: lepiej, ale daleko od celu

Jednak ceny żywności nadal wykazywały w maju „ponadprzeciętny wzrost” w porównaniu z rokiem poprzednim – ocenił Federalny Urząd Statystyczny.

Ceny w sektorze usług w maju również spadły „prawdopodobnie częściowo z powodu wprowadzenia niemieckiego biletu Deutschlandticket” – ocenia urząd, odnosząc się do biletu, który pozwala na nieograniczone podróże za 49 euro miesięcznie. Biletów tych sprzedano już w prawie 10 milionów.

– Znaczący spadek inflacji w Niemczech to pewna ulga – przyznaje główna ekonomistka banku KfW Fritzi Koehler-Geib. – Ale jest jeszcze długa droga do przebycia – dodaje, przypominając, że cel Europejskiego Banku Centralnego to inflacja nieprzekraczająca 2 proc. rok do roku.

EBC podniósł stopy procentowe aż o 3,75 punktu od lipca ubiegłego roku, próbując ograniczyć dynamiczny wzrost cen w strefie euro. Wiceprezes EBC Luis de Guindos z zadowoleniem przyjął „pozytywne” dane inflacyjne z kluczowych gospodarek strefy euro, ale również ostrzegł, że walka z wysokimi cenami trwa.

Inflacja w strefie euro spada

– Dane, które otrzymaliśmy wczoraj i dzisiaj są pozytywne, to spadek inflacji ogólnej. Ale nie powiedziałbym, że tu jest zwycięstwo – powiedział dziennikarzom de Guindos. – Jesteśmy na właściwej drodze i musimy bardzo uważnie przyglądać się ewolucji inflacji bazowej (bez cen żywności i energii, które zależą od wpływów z zewnątrz – red. ) – dodał.

Jak wygląda inflacja w innych dużych gospodarkach UE? Wzrost cen konsumpcyjnych we Francji zwolnił w maju do 5,1 procent rok do roku, z 5,9 procent miesiąc wcześniej. Inflacja w Hiszpanii spadła w maju do 3,2 proc., głównie dzięki niższym kosztom paliwa, po tym jak w kwietniu wyniosła 4,1 proc. – wynika z nowych danych.

W Polsce inflacja w maju 2023 r. wyniosła 13 proc., czyli bez zmian w porównaniu do kwietnia – podał GUS.

(AFP, DPA/mar)