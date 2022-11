Inflacja w Niemczech lekko spowolniła. „Promyk nadziei”

Wzrost cen konsumpcyjnych w Niemczech w listopadzie nieco osłabł. Inflacja wyniosła wstępnie 10,0 proc. w porównaniu z tym samym miesiącem ubiegłego roku, jak podał Federalny Urząd Statystyczny. To mniej niż w październiku, gdy ceny wzrosły o 10,4 proc. Analityk DZ Banku Christoph Swonke nazwał niewielki spadek „promykiem nadziei w jesiennej mgle”.

Głównym powodem osłabienia jest niewielki spadek cen energii. Wprawdzie w listopadzie wzrosły o 38,4 procent rok do roku, ale był to słabszy wzrost niż we wrześniu (43,9 proc.) i w październiku (43,0 proc.).

Sebastian Dullien, badający koniunkturę i politykę makroekonomiczną w Fundacji Hansa Boecklera ocenia, że inflacja w grudniu powinna spaść już znacznie poniżej 10 procent, ponieważ rząd federalny przejmie płatności za gaz i ogrzewanie. W styczniu i lutym należy spodziewać się przejściowego wyżu, ale „gdy w marcu wejdzie w życie hamulec cen gazu, dwucyfrowe wskaźniki inflacji przejdą wreszcie do historii”.

Główna ekonomistka banku KfW, Fritzi Koehler-Geib, była bardziej pesymistyczna. Na odprężenie jest jej zdaniem wyraźnie zbyt wcześnie: – Uspokojenia spodziewam się dopiero na koniec okresu grzewczego i gdy rządowe środki pomocy wejdą w życie.

Według urzędu statystycznego ceny żywności wzrosły w listopadzie o 21,0 procent, czyli więcej niż we wrześniu (18,7 proc.) i w październiku (20,3 proc.). Analityk Swonke z DZ Banku spodziewa się, że presja cenowa na żywność pozostanie bardzo wysoka.

Usługi zdrożały w listopadzie tylko o 3,7 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. Fritzi Köhler-Geib powiedziała, że inflacja cen usług będzie nadal rosła w górę w nadchodzącym roku.

Realne płace w Niemczech spadają

W 2023 roku inflacja będzie jednak „znacznie niższa” niż w 2022 roku, ocenia Sebastian Dullien z Fundacji Hansa Boecklera. Wzrost wynagrodzeń nie będzie jednak w stanie nadążyć za inflacją także w przyszłym roku - ostrzegł.

W letnim kwartale tego roku od lipca do września realne płace spadły o 5,7 procent – podał także Federalny Urząd Statystyczny. Jest to najsilniejszy i najdłużej trwający spadek płac realnych od rozpoczęcia pomiarów w 2008 roku. Po kilku latach wzrostu realne płace skurczyły się już zarówno w 2020 roku (o 1,1 proc.), jak i 2021 roku (o 0,1 proc.).

(afp/gsz)

