Import gazu do UE. Rosja na drugim miejscu

Według danych brukselskiego think tanku ekonomicznego Bruegel państwa członkowskie UE zakupiły w drugim kwartale 2024 od Rosji ok. 12,7 mld metrów sześciennych gazu i 12,3 mld metrów sześciennych od Stanów Zjednoczonych. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2024 r. dostawy z Rosji nieznacznie spadły, ale te z USA spadły jednak bardziej gwałtownie – poinformowała w niedzielę gazeta "Die Welt".

Rosja za Norwegią

Największym dostawcą gazu do UE w drugim kwartale z 23,9 metrami sześciennymi pozostaje Norwegia. Do czasu inwazji na Ukrainę na początku 2022 r. na pierwszym miejscu była Rosja, po czym wiele państw UE zmniejszyło import z tego kraju. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego, Niemcy nie kupują już stamtąd gazu. Nie podano, które kraje sprowadzają rosyjski gaz.

Polityk CDU: wprowadźmy całkowity zakaz importu rosyjskiego gazu

Członek komisji spraw zagranicznych Bundestagu Norbert Röttgen wezwał do wprowadzenia zakazu importu rosyjskiego gazu dla całej UE. – Europejczycy wspierają Ukrainę miliardami, a jednocześnie wpłacają miliardy do kas wojennych Putina – to nie jest ani odpowiedzialne, ani racjonalne, ani wiarygodne – powiedział polityk chrześcijańsko-demokratycznej CDU.

Akcyza na rosyjski gaz?

Poseł liberalnej FDP i partyjny ekspert ds. polityki energetycznej Michael Kruse opowiedział się za tym, by państwa UE importujące rosyjski gaz z Rosji płaciły za każdy metr sześcienny określoną akcyzę, która byłaby przeznaczana na pomoc i dostawy broni do Ukrainy. – W ten sposób Putin sam płaciłby za opór przeciwko swoim barbarzyńskim atakom – powiedział polityk FDP.

(DPA/du)