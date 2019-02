Ile zieleni potrzeba dla zdrowia? Zaskakujące badania z Danii

Najpiękniejsze oazy zieleni w Europie

Giverny - ogród mistrza Moneta

Nie wszyscy malarze pasjonowali się tak dalece przyrodą, by mieć ogrody. Ale to, co stworzył impresjonista Claude Monet w Giverny w Normandii, do dziś podziwia rocznie pół miliona zwiedzających. Jego wiejski dom, gdzie mieszkał i malował, otaczał wspaniały ogród, który za staraniem Moneta przeistoczył się w istną dżunglę ze zjawiskowymi stawami pełnymi nenufarów.