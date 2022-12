Ile zarabia kanclerz Niemiec? Mniej niż prezesi państwowych spółek

Kanclerz Niemiec zarabia o wiele mniej niż szefowie państwowych spółek i instytucji – wynika z zestawienia niemieckiego ministerstwa finansów. Taką listę zarobków resort przekazał na zapytanie sekretarza klubu poselskiego Partii Lewica w Bundestagu, Jana Kortego.

Zgodnie z listą 21 członków zarządu lub kierownictwa spółek skarbu państwa lub instytucji federalnych ma roczne wynagrodzenia wyższe niż kanclerz Olaf Scholz, który zarabia około 360 tys. euro rocznie.

Kto zarabia więcej niż Olaf Scholz?

Najlepiej zarabiającym jest prezes niemieckich kolei Deutsche Bahn, Richard Lutz, z roczną pensją w wysokości 900 tys. euro. Po nim jest szef Bundesdruckerei – państwowej drukarni wytwarzającej banknoty, znaczki, dowody tożsamości, wizy itp., który zarabia 863 tys. euro. Za nim plasują się inni członkowie zarządu Deutsche Bahn i członkowie zarządu państwowego banku rozwoju KfW, którzy otrzymują od 555 400 do 687 600 euro rocznie.

Również dyrektorzy zarządzający różnych ośrodków badawczych Helmholtza, Niemieckiej Kontroli Ruchu Lotniczego, spółki sprawującej pieczę nad autostradami w Niemczech – Autobahn GmbH, operatora opłat drogowych Toll Collect i Federalnej Agencji Finansowej zarabiają więcej lub prawie tyle samo co kanclerz.

„Absurdalne proporcje”

Polityk Lewicy Jan Korte w korespondencji z ministerstwem finansów zwracał się w szczególności do ministra finansów Christiana Lindnera z liberalnej FDP. Lindner powiedział, że żaden dyrektor publicznej stacji radiowo-telewizyjnej nie powinien zarabiać więcej niż kanclerz Niemiec. Konieczne jest dobrowolne zobowiązanie, aby oszczędnie korzystać z pieniędzy podatników – twierdził Lindner. Korte napisał do ministra finansów, że rozumie to żądanie. „Jednak, aby móc sklasyfikować te wytyczne, potrzebne są informacje o tym, kto w instytutach, zakładach lub spółkach skarbu państwa otrzymuje wyższe wynagrodzenia od kanclerza”.

Po kilku zapytaniach resort finansów przesłał posłowi odpowiednią listę z wynagrodzeniami 151 członków zarządów i kierownictwa różnych przedsiębiorstw państwowych. – W porównaniu z zarządem Deutsche Bahn AG kanclerz Scholz zarabia niemal jak wolontariusz – podsumowuje Korte. – Jako szef państwowej drukarni miałby prawdopodobnie mniej stresu, ale dwa razy większe wynagrodzenie. To absurdalne proporcje – dodał. Poseł Lewicy podkreślił, że musi nastąpić kres „szaleńczej polityki outsourcingu i prywatyzacji infrastruktury i instytucji państwowych”.

(DPA/dom)

