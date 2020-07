Ile ludzkich lat ma pies? Nowa formuła z USA

Powszechna zasada dotycząca przeliczania wieku psów na wiek ludzki, według której jeden rok psa odpowiada około siedmiu ludzkim latom, jest uważana przez amerykańskich badaczy za błędną. Analizy genetyczne pokazują, że psy nie starzeją się w jednostajnym tempie, jak to jest u człowieka, piszą Trey Ideker z University of California w San Diego i jego zespół badawczy w czasopiśmie „Cell Systems”.

Naukowcy stwierdzili bowiem, że młode psy starzeją się szczególnie szybko w porównaniu do ludzi, ale później ich proces starzenia się spowalnia.

Szczeniaki retrievera: roczny pies odpowiada już osobie dorosłej w wieku 31 lat

Zamiast prostej zasady 7-miu lat

Kalifornijscy naukowcy, opierając się na wynikach badań przeprowadzonych na ponad 100 labradorach retrieverach, proponują nieco bardziej skomplikowaną formułę: „Wiek ludzki = 16 razy logarytm naturalny wieku psa + 31”.

Praktycznie oznacza to: roczny pies odpowiada już osobie dorosłej w wieku 31 lat. W wieku 2 lat pies ma już 42 lata, 4-letni pies jest podobny wiekiem do 53-letniej osoby, w wieku 5 lat ma około 57 ludzkich lat. W wieku 9 lat pies osiągnąłby porównywalny wiek 66 lat.

Różnica w stosunku do „siedmioletniej formuły” polega na tym, że im starszy pies, tym mniej lat ludzkich odpowiada rokowi psiemu. Zgodnie z nowymi odkryciami wiek biologiczny 20-letniego psa jest bardziej podobny do 79-letniej osoby, a nie do 140-letniego Matuzalema.

Istotne zmiany genetyczne

W swojej analizie naukowcy skupili się na drobnych zmianach w DNA. Te liczne metylacje DNA występują zarówno u ludzi, jak i u psów. Metylacje tworzą pewne wzorce w genomie, które wskazują fazę życia osobnika. Naukowcy skorzystali z tego i ustalili związek między wzorcami zależnymi od wieku u psów i wzorcami u ludzi. Na podstawie swoich wyników ustalili nową formułę.

Według nowej reguły: Im starszy pies, tym mniej lat ludzkich odpowiada rokowi psiemu

"Ważne jest, aby lepiej zrozumieć proces starzenia się psów" - zaznacza prof. Ideker w komunikacie prasowym wydanym przez uniwersytet. Lekarze weterynarii nadal stosują dawną zasadę 7 lat i uzależniają od niej diagnostykę i terapię.

Potrzebne badania na innych rasach

Potrzebne są jednak dalsze badania, piszą naukowcy. Nowa formuła została stworzona tylko na podstawie zbadanych labrador retrieverów. W przypadku innych ras psów o niższej lub wyższej oczekiwanej długości życia formuła może się różnić.

- Teraz patrzę na mojego psa innymi oczami - powiedział Ideker. - Mam sześcioletnią sukę. Nadal biega ze mną, ale teraz zdaję sobie sprawę, że może nie być tak młoda, jak myślałem.

