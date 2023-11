„Igrzyska śmierci”: ikony architektury Niemiec zagrały Panem

Osiem lat po tym, jak Katniss Everdeen wystrzeliła swoją ostatnią strzałę, fani „Igrzysk Śmierci” wracają do Panem. „Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży”, prequel oryginalnej serii czterech filmów, trafią w tym tygodniu do kin na całym świecie.

Fabuła oparta jest na powieści Suzanne Collins pod tym samym tytułem. Akcja rozgrywa się 64 lata przed wydarzeniami z pierwszej części „Igrzysk śmierci”. Pokazuje, jak młody Coriolanus Snow został dykatatorem Panem.

Zdjęcie: Lionsgate/LEONINE Studios

W nowym filmie w Snowa (wcześniej w tej roli Donald Sutherland) wciela się Tom Blyth. Ambitnego 18-latka z niegdyś dumnej rodziny przydzielono jako mentora dla nierokującej Lucy Gray Baird (Rachel Zegler), reprezentantki Dwunastego Dystryktu w 10. dorocznych Głodowych Igrzyskach, krwawej bitwie trybutów, która jest centralnym punktem każdego z filmów serii. Gdy Lucy śpiewa podczas ceremonii losowania trybutów, natychmiast staje się gwiazdą, a Snow dostrzega w tym okazję, aby odwrócić bieg wydarzeń na swoją korzyść.

Kadr z nowej części "Igrzysk śmierci" Zdjęcie: themockingjaysnest.com

Większość tej części „Igrzysk” została nakręcona w Niemczech, a niektóre z rozpoznawalnych i imponujących zabytków niemieckiej architektury miały za zadanie pokazać powojenną, upadłą wielkość Panem.

Berlin jako Panem: stadion, uczelnia i krematorium

Aleja Karola Marksa (Karl-Marx-Allee) w Berlinie to monumentalny bulwar epoki socrealizmu, zaprojektowany tak, aby pokazać prestiż Niemiec Wschodnich. W latach 1949-1961 aleja nosiła nazwę Stalinallee na cześć Józefa Stalina.

Strausberger Platz, imponujące rondo na bulwarze, można rozpoznać już po 30 sekundach zwiastuna „Igrzysk”, a kilka dodanych w filmie elementów nadaje mu totalitarnego klimatu.

Berliński stadion olimpijski (Olympiastadion) w dzielnicy Charlottenburg jest siedzibą drużyny Hertha BSC, ale został zbudowany przez nazistów na letnie igrzyska w 1936 roku.

Stadnion Olimpijski w Berlinie już w Panem, kadr z filmu Zdjęcie: Lionsgate/LEONINE Studios

Ten niesamowity, imponujący obiekt z neoklasycznymi kolumnami — nazistowska interpretacja greckiej architektury — już wcześniej służył jako tło dla filmów, w tym „Kapitana Ameryki: Wojny bohaterów” Marvela i bollywoodzkiego filmu akcji „Don 2” z Shah Rukh Khanem. Łatwo zrozumieć, dlaczego producenci „Igrzysk śmierci” uznali, że pasuje jako scena dla narodu walczącego o wolność.

Weterynaryjny Teatr Anatomii (Das Anatomische Theater der Tierarzneischule), należący dziś do Uniwersytetu Humboldtów, powstał w 1790 roku jako placówka szkoleniowa z zakresu medycyny weterynaryjnej.

Weterynaryjny Teatr Anatomii (Das Anatomische Theater der Tierarzneischule), Berlin Zdjęcie: Hannibal Hanschke/dpa/picture alliance

Dzieło architekta Carla Gottharda Langhansa to zabytek objęty ścisłą ochroną. Od czasu zakończenia renowacji w 2012 roku jest otwarty dla publiczności i często wykorzystywany do organizacji wystaw sztuki. Budynek centralny z kopułą i salą wykładową to arcydzieło wczesnego klasycyzmu pruskiego, które zachwyciło twórców „Igrzysk śmierci”. Co ciekawe, w filmie science-fiction „Aeon Flux” z Charlize Theron z 2005 roku w jednej ze scen wykorzystano to samo miejsce.

Krematorium Baumschulenweg Zdjęcie: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Krematorium może wydawać się mało prawdopodobnym miejscem do kręcenia hollywoodzkiego hitu. Ale berliński obiekt, zaprojektowany przez znanego architekta Fritza Eisela i otwarty w 1999 r., jest zarówno oszałamiający wizualnie, jak i wywołujący emocje.

Krematorium Baumschulenweg Zdjęcie: Wolfgang Kumm/dpa/picture alliance

Minimalistyczny, modernistyczny styl Krematorium Baumschulenweg ma pomóc stworzyć funkcjonalną przestrzeń, w której ludzie będą mogli godnie pożegnać bliskich. Filmowcom pomógł przywołać świat niedalekiej przyszłości z „Igrzysk śmierci”.

Krematorium Baumschulenweg w filmie Zdjęcie: Courtesy of Lionsgate

Lokalizacje „Igrzysk śmierci” poza Berlinem

Twórcy nowej części „Igrzysk śmierci” wybrali także inne miejsca w Niemczech, które zagrały luksusowy Kapitol i pustkowia dystryków. Są to Park Krajobrazowy w Duisburgu w Nadrenii Północnej-Westfalii w zachodnich Niemczech. To teren dawnej elektrowni węglowej, zamkniętej w 1985 r., przekształcony w publiczny kompleks z maszynami przemysłowymi i 70-metrową platformą widokową.

Park Krajobrazowy w Duisburgu Zdjęcie: CHROMORANGE/picture alliance

We wschodnich Niemczech ekipa nakręciła kilka scen we wnętrzach słynnego Pomnika Bitwy Narodów (Völkerschlachtdenkmal) w Lipsku. Ten jeden z największych pomników w Europie został wzniesiony w 1913 r. dla upamiętnienia setnej rocznicy bitwy pod Lipskiem z października 1813 r. Wojska koalicji Rosji, Prus, Austrii i Szwecji, pod wodzą cara Rosji Aleksandra I i austriackiego generała Karl Philippa, księcia Schwarzenbergu, pokonały wtedy armię Napoleona. Po obu stronach walczyli żołnierze niemieccy, a bitwa ta, która zapoczątkowała upadek Napoleona, została uznana za symbol bezsensu samej wojny.

Pomnik Bitwy Narodów, Lipsk Zdjęcie: Peter Schickert/picture alliance

Niemcy nie są jedynym krajem UE, który gra Panem w nowych „Igrzyskach śmierci”. Kilka scen nakręcono w Polsce: w Hali Stulecia we Wrocławiu – okazałym i imponującym betonowym obiekcie, którego centralnym elementem jest wysoka na 23 metry kopuła z latarnią ze szkła i stali.

Artykuł ukazał się pierwotnie na stronach DW-English.