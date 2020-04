IfW: Koronakryzys odbije się na dobrobycie Niemców

Jeśli prognozy gospodarcze rządu RFN okażą się prawdziwe, „Będzie to kosztować wszystkich Niemców, w tym dzieci i ludzi starszych 2600 euro na głowę” – powiedział w poniedziałek telewizji internetowej „Bild live” dyrektor IfW Gabriel Felbermayer. I dodał: „Ale może to być też 3500 euro, jeśli sprawy pójdą źle”. Jak podaje „Bild live”, dyrektor IfW uważa, że w przeciwieństwie do obecnie oczekiwanego przez rząd spowolnienia gospodarczego rzędu 6,3 procent, możliwy jest nawet ponad dziesięcioprocentowy spadek, gdyby nowe dane dotyczące infekcji ponownie zmuszały do poważniejszych ograniczeń.

Zabójcza niepewność

Gabriel Felbermayer ostrzegł: „Musimy serio potraktować gospodarczy wymiar kryzysu” i skrytykował, że od kilku tygodni przesadnie mówi się o ochronie zdrowia. Powtórzył również krytykę z powodu braku perspektyw dla firm, podkreślając: „Największym problemem dla gospodarki jest niepewność”.

