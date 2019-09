Huragan „Mortimer” daje Niemcom w kość. Idzie dalej na wschód

Silne opady deszczu i porywisty wiatr: „Mortimer”, pierwszy huragan tej jesieni w wielu regionach Niemiec zakłócił życie. W niedzielę nocą i w poniedziałek rano kolej musiała zamknąć kilka tras, a podróżni musieli pogodzić się z opóźnieniami. Zamknięta była np. trasa Norymberga - Augsburg, ponieważ na tory przewróciło się drzewo. Wiele pociągów dalekobieżnych musi jeździć okrężnymi trasami. Przez cały poniedziałek prawdopodobnie będzie zamknięta trasa Wolfsburg - Brunszwik - Getynga. W południe ruszyły znowu pociągi na trasach Berlin - Hanower i Berlin – Hamburg, ale szereg połączeń ma opóźnienia.

W Neuruppinie w Brandenburgii drzewo przewróciło się na człowieka, którego w stanie ciężkim przewieziono do szpitala.

Na autostradzie A31 w Emsland na północy RFN wiatr przewrócił ciężarówkę z przyczepą; kierowca doznał lekkich obrażeń – poinformowała policja. Na wysokości Wietmarschen - Lohne kierowca stracił kontrolę nad pojazdem i ciężarówka z przyczepą przewróciła się na bok. Autostrada między Emsbüren i Lingen była zamknięta w obydwu kierunkach.

Na drodze krajowej koło Möckern w Saksonii - Anhalt samochód został przygnieciony przez drzewo. Samochód jest do kasacji, kierowcy na szczęście nic się nie stało.

Ze względu na zagrożenie przez łamiące się konary drzew w poniedziałek w Berlinie zamknięto ogrody zoologiczne ZOO i Tierpark. Zwierząt profilaktycznie nie wypuszczano na wybiegi. Zamknięte są także tereny Krajowej Wystawy Ogrodniczej w Brandenburgii.

Dortmund był ubiegłej nocy miejscem spektakularnej akcji ratunkowej. Silne opady deszczu zalały łąkę, na której stało prawie 300 owiec. Straż pożarna wkroczyła do akcji z łodzią ratunkowa i układała kładki, po których można było ewakuować zwierzęta. Owcom groziło utonięcie, bo łąka stała 2 metry pod wodą. Do godz. 2.00 w nocy udało się tą drogą ewakuować 200 zwierząt. Niektórych owiec, w tym także młodych, nie udało się uratować. W akcji uczestniczyło 120 strażaków.

Poniedziałkowy poranek w Hamburgu, 30.09.2019



Zagrożenie nawet bez wiatru

Zarząd parku narodowego Harz ostrzega przy wchodzeniem do lasów, ponieważ występuje zagrożenie przez łamiące się drzewa – jak zaznaczył rzecznik parku Friedhart Knolle. Także krajowy zarządu lasów w Dolnej Saksonii ostrzega przed wchodzeniem do lasów. – Po dwóch suchych i upalnych latach drzewa są bardzo osłabione i trzeba być szczególnie ostrożnym – powiedział dyrektor krajowego zarządu lasów Klaus Merker. Nawet kiedy nie wieje wiatr, gałęzie mogą się łamać. W tym roku sytuacja jest bardzo niebezpieczna – zaznaczył Merker, szczególne ostrzeżenia kierując pod adresem biegaczy, właścicieli psów i rowerzystów. Przy wietrznej pogodzie czy nadciągających huraganach nie powinno się w ogóle wchodzić do lasu.

Według informacji niemieckiej służby meteorologicznej DWD w Lipsku wczesnym rankiem w poniedziałek zarejestrowano wiatry o prędkości 145 km/godz. DWD ostrzega, że porywiste wiatry mogą wyrywać drzewa z korzeniami i łamać konary albo porywać dachówki z dachów.

Na północy i północnym wschodzie Niemiec najgorsze jeszcze się nie skończyło – powiedział rzecznik DWD. Takie warunki meteorologiczne utrzymają się w poniedziałek od Bałtyku po Rudawy, a huragan przesuwa się w kierunku na wschód. Jak przewiduje niemiecka służba meteorologiczna jutro sytuacja ma się znów unormować.

dpa/ma