Human Rights Watch krytykuje Polskę i Białoruś. Chodzi o migrantów na granicy

Organizacja Human Rights Watch zarzuca Komisji Europejskiej zbytnią pobłażliwość wobec postępowania Polski z migrantami na granicy z Białorusią. Fakt, że kryzys został zaaranżowany przez Białoruś, nie zwalnia Polski i instytucji UE z ich zobowiązań w zakresie praw człowieka – oświadczyła organizacja broniąca praw człowieka. Bruksela musi nakłonić Warszawę do postawienia w centrum uwagi ochrony życia ludzkiego.

Jednocześnie organizacja Human Rights Watch zaproponowała wdrożenie na określony czas mechanizmu podziału. Wnioski azylowe migrantów przybywających do Polski powinny być rzetelnie rozpatrywane w innych państwach członkowskich UE. Organizacja opublikowała dzisiaj (24.11.2021) raport dokumentujący łamanie prawa zarówno przez Polskę, jak i Białoruś, oparty na wywiadach z 19 migrantami.

„Cyniczna instrumentalizacja”

Nie tylko Białoruś, ale także Polska od sierpnia „cynicznie instrumentalizuje” kryzys migracyjny – pisze organizacja. Zarówno Mińsk, jak i Warszawa wykorzystują media, takie jak Twitter, do rozpowszechniania obrazów rzekomych ataków na migrantów przez drugą stronę. Organizacja oskarżyła przywódców politycznych obu państw o graniczące z propagandą korzystanie z prorządowych mediów.

Kontrola policji w strefie przygranicznej

Komisja Europejska do tej pory nie skomentowała publicznie odpowiedzialności Polski za ataki na granicy ani nie wezwała do zaprzestania wprowadzania przez Polskę zakazu dostępu dla mediów i organizacji humanitarnych – skrytykowała Human Rights Watch. Wypychanie migrantów przez polską straż graniczną narusza prawo do azylu na mocy prawa UE i naraża te osoby na nieludzkie i poniżające warunki, co jest sprzeczne z prawem polskim i europejskim.

Stop nadużyciom

Organizacja praw człowieka wezwała białoruskie władze do „natychmiastowego zaprzestania wszelkich nadużyć wobec migrantów”, w tym transportowania ich do granicy. Należy zapewnić dostęp pomocy humanitarnej i opiekę dla potrzebujących, a tym, którzy chcą opuścić region przygraniczny i wrócić do swojego kraju przez Mińsk, należy stworzyć taką możliwość. Organizacja wskazuje także, że należy ścigać przypadki ataków przez siły bezpieczeństwa.

Human Rights Watch zażądała od Polski zaprzestania zbiorowych aktów odsyłania i deportacji. Również w tym przypadku organizacje pomocowe powinny otrzymać natychmiastowy dostęp do strefy zamkniętej. To samo dotyczy przedstawicieli mediów i obserwatorów – apeluje organizacja.

(KNA/dom)

