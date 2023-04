Wypożyczane pojazdy często trafiają do rzek i jezior, co stwarza szczególnie duże zagrożenie dla środowiska. Baterie zawierają toksyczne metale, jak nikiel, kobalt i miedź, które mogą przedostawać się do wody. A wyłowienie ich – jak tutaj z Alster w Hamburgu – jest skomplikowane i kosztuje kilka tysięcy euro dziennie.