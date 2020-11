Niemcy coraz bardziej krajem singli

Jak w czwartek (12.11.2020) poinformował Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden, zdecydowana większość osób żyjących w pojedynkę (42 proc.) mieszka w dużych miastach, 26 proc.w miastach średniej wielkości, a 32 proc. na prowincji.

Kobiety częściej żyją w pojedynkę niż mężczyźni; około 9 milionów z 17,6 milionów singli to kobiety. Wynika to między innymi ze statystycznie dłuższej oczekiwanej długości życia kobiet. W Niemczech ostatnio oczekiwana długość życia średnio wzrosła do 83,4 lat dla nowonarodzonej dziewczynki i do 78,6 lat dla nowonarodzonego chłopca. Obecny odsetek kobiet mieszkających samotnie w grupie osób w wieku powyżej 80 lat jest prawie czterokrotnie wyższy niż odsetek mężczyzn.

„Duże miasta coraz częściej stają się bastionami singli i seniorów ”- wyjaśnia berliński futurolog Daniel Dettling. „To oczywiście ma konsekwencje społeczne i samotność odgrywa coraz większą rolę”.

Życie socjalne szczególnie ważne dla starszych osób

Niezbędne do życia relacje

Jaka jest więc rada? Trend pójdzie przypuszczalnie w kierunku co-living, czyli wspólnego budowania domów i wspólnego mieszkania - wyjaśnił Dettling. W modelu tym np. pojedyncze mieszkania są mniejsze, ale ogród czy pokoje gościnne są używane wspólnie. Taki model oznacza niższe koszty życia, co mogłoby również przynieść korzyści np. osobom starszym.

W obecnej pandemii koronawirusa i towarzyszącym jej ograniczeniom kontaktów widoczne było, że są one szczególnie dotkliwe dla osób mieszkających samotnie. Można było się przekonać, jak istotną rolę w zapobieganiu osamotnieniu odgrywają relacje sąsiedzkie i solidarność społeczeństwa - wyjaśnia futurolog. „Portale internetowe, takie jak 'nebenan.de' są wtedy na wagę złota”.

Obecnie w RFN jest około 41,5 miliona prywatnych gospodarstw domowych. Najwięcej jest gospodarstw jednoosobowych, następnie dwuosobowych (13,8 mln). W Berlinie nawet więcej niż co drugie gospodarstwo domowe to mieszkanie singla (53 proc.). Najniższy odsetek samotnie mieszkających osób jest w Brandenburgii i wynosi 40 procent.

Generalnie w Niemczech wciąż rośnie odsetek jednoosobowych gospodarstw domowych: z 34 proc. w roku 1991 do 42 proc. w 2019 r. W tym samym czasie odsetek gospodarstw domowych, w których mieszkało pięć lub więcej osób, spadł z 5 proc. do 3,5 proc.

