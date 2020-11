Niemcy bez entuzjazmu wobec szczepionki

Sondaż przeprowadzony trzy dni po ogłoszeniu sukcesu firm Biontech i Pfizer w badaniach nad szczepionką przeciw COVID-19 pokazuje, że wydarzenie to nie zmieniło generalnego podejścia Niemców do szczepień. Podobnie jak w sierpniu, 40 procent pytanych byłoby gotowych skorzystać ze szczepionki , jak tylko będzie to możliwe. Sondaż przeprowadziła firma Forsa na zlecenie telewizji RTL i ntv. W badaniu uczestniczyło 1006 osób.

50 procent pytanych wolałoby najpierw odczekać – to dwupunktowy wzrost w porównaniu z sierpniem. Tylko 9 procent w ogóle nie chce się szczepić. W sierpniu było to 11 procent.

Na pytanie, które grupy ludności powinny być szczepione w pierwszej kolejności, 94 procent odpowiedziało, że powinien to być personel szpitali i przychodni, jak również domów opieki. W drugiej kolejności to osoby z chorobami towarzyszącymi (84 procent pytanych) i osoby starsze (81 procent). Na końcu listy są pracownicy urzędów zdrowia (47 procent) oraz dostawcy poczty (34 procent).

W poniedziałek (9.11.) Biontech i Pfizer ogłosiły, że ich potencjalna szczepionka, znajdująca się nadal w fazie badań, jest skuteczna w 90 procentach. Obie firmy farmaceutyczne chcą w przyszłym tygodniu złożyć wniosek o dopuszczenie szczepionki do obrotu w USA.

(AFP / sier)