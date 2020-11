Między Trumpem a metroseksualnością. Jak zmieniają się mężczyźni?

Kiedy mężczyzna jest mężczyzną? Postawieniem tak zasadniczego pytania piosenkarz Herbert Groenemeyer zasługuje na miano wizjonera. Jego piosenka „Mężczyźni” z 1984 roku jest dziś bardziej na czasie niż kiedykolwiek: zmienia się tradycyjna rola mężczyzny, a męska dominacja jest zagrożona przez kobiety, które chcą zarabiać tyle samo co mężczyźni za taką samą pracę, kobiety, które wdzierają się do zarządów spółek giełdowych i partii albo przynajmniej się o to starają. Słowa, których zwyczajowo używano w rodzaju męskim, coraz częściej dostają żeńskie końcówki, nadszarpując tym samym tradycyjną rolę rodzaju męskiego w języku. Którego reguły tworzyli zresztą mężczyźni.

Mężczyzna: na zewnątrz twardy, w środku całkiem miękki

Na szczęście są mężczyźni, którzy uważają to wszystko za całkowicie normalne i aktywnie wspierają te żądania. W świadomości wielu z nich rzeczą normalną jest już też udział w wychowaniu dzieci i korzystanie z urlopu tacierzyńskiego. A jeszcze niedawno było to wyszydzane. Jednak to, jak powinien postępować mężczyzna, by rzeczywiście być mężczyzną, nadal stawia wielu przedstawicieli chromosomów XY przed problemami. Stale wzrasta liczba mężczyzn poszukujących pomocy psychologa. Męski coach ma coraz większe wzięcie.

Jak zmienił się obraz mężczyzny Bruce Darnell Wystąpił w programie "Germany's Next Topmodel", gdzie uczył mężczyzn chodzić na wysokich obcasach. Nawet panie mogły się czegoś nauczyć.

Jak zmienił się obraz mężczyzny Robert Smith (The Cure) W "Boys don't Cry" Robert Smith z zespołu The Cure ukrywał łzy, a smutek pokrywał uśmiechem - w roku 1980. Wtedy mężczyzna musiał jeszcze być silny, a drgnienia uczuć były zakazane, nawet wtedy, gdy go porzuciła ukochana. Z makijażem i pomalowanymi paznokciami Smith byłby dziś "metroseksualistą".

Jak zmienił się obraz mężczyzny Bill Kaulitz (Tokio Hotel) Bill Kaulitz z "Tokio Hotel" zdobył serca fanów najpierw jako nastolatek o androgenicznym wyglądzie, jako delikatne i kruche stworzenie. Jego brat bliźniak jest dziś mężem Heidi Klum.

Jak zmienił się obraz mężczyzny David Beckham Były piłkarz uchodzi za uosobienie metroseksualizmu. Zawsze z wymodelowaną fryzurą, wypielęgnowany kosmetykami. Pokazywał się w spódnicy i wyznał, że nosi majtki swojej żony. Victoria Beckham była kiedyś Spice Girl, a swoim super-hitem "Wannabe" jasno powiedziała swojemu Davidowi, o co chodzi kobiecie: "Powiem ci, co chcę".

Jak zmienił się obraz mężczyzny Cristiano Ronaldo Jeszcze jeden piłkarz - jeszcze bardziej zakochany w sobie niż Mr. Beckham. Na Instagramie Ronaldo pokazuje się bez ubrania. Opanował pełną uczuć klawiaturę: często płakał przed publicznością - choć najczęściej z radości, gdy wznosił w górę kolejny puchar. Uznać go za "normalsa" byłoby jednak obrazą.

Jak zmienił się obraz mężczyzny Donald Trump Nowoczesny mężczyzna może, musi i powinien przyznawać się do słabości i akceptować zmiany. Do niektórych takie pojmowanie "silnej" płci najwyraźniej jeszcze nie dotarło. Może to być kwestia pokolenia, że starsi panowie są przyklejeni do krzeseł i nie potrafią godnie odejść. Bez nazwisk.

Jak zmienił się obraz mężczyzny Herbert Groenemeyer Nie jest Adonisem, a wielu uważa nawet, że nie potrafi dobrze śpiewać. Za to Herbert Groenemeyer trafia we właściwą strunę i pokazuje, że jest wizjonerem. Jego piosenka "Mężczyźni" już w 1984 roku podważyła kult silnego faceta.

Jak zmienił się obraz mężczyzny Arnold Schwarzenegger "Mężczyźni mają mięśnie", śpiewał Groenemeyer. Zatem Arnold Schwarzenegger jest prawdziwym mężczyzną. Był terminatorem w filmie i gubernatorem Kaliforni w prawdziwym życiu. Kulturyści są wprawdzie super silni, ale przez swoje rutyny stali się prekursorami mężczyzny dbającego o ciało: najpierw naoliwić, potem zapozować.



– Na początku lat 1970-tych zaczęło się fundamentalne przewartościowywanie obrazu mężczyzny – mówi psycholog Stephan Gruenewald w rozmowie z DW. Po obu wojnach światowych ta przemiana była w Niemczech szczególnie widoczna. – Twardy jak stal Kruppa – to już nie był dominujący model mężczyzny. Teraz wymagano od niego wrażliwości i empatii – wyjaśnia. Nowoczesny mężczyzna potrafi zatem także przyznać się do słabości, a nawet do błędów i porażek… nawet, jeśli nie dotarło to jeszcze do polityków w Waszyngtonie.

Mężczyzna jak „budyń"

W swojej książce „Jakie są Niemcy“ Stephan Gruenewald pisze także o męskim „kryzysie inscenizacyjnym”. – Dla wielu mężczyzn punktem odniesienia są oczekiwania partnerki, dlatego przestają artykułować swoje oczekiwania. Wierzą, że w ten sposób zatrzymają i ocalą miłość.

Ale skutek jest odwrotny: kierowany przez Gruenewalda instytut badań opinii publicznej Rheingold stwierdził na podstawie serii telefonicznych wywiadów, że kobiety w końcu stają się poirytowane stałą gotowością do grzecznego spełniania życzeń. – Skarżą się na to, że mężczyzna staje się jak budyń i nie ma własnych przekonań – wyjaśnia. W jednym z badań grupa „piesków pokojowych” okazała się najliczniejszą grupą i stanowiła 27 procent partnerów pytanych kobiet.

– Niektórzy mężczyźni mają problem z artykułowaniem swoich życzeń i wyobrażeń wobec partnerek – mówi psycholog. – Idealna sytuacja to ta, w której mężczyzna jest pewny siebie, ale jednocześnie pozostaje do dyspozycji.

Taka partnerska relacja jest męcząca, ale prowadzi do kompromisów, a poza tym „wzmacnia siłę seksualnego przyciągania”.

Praca jest często ostatnim schronieniem mężczyzny

Praca jako schronienie

Produktywna kłótnia z jednej strony, a patriarchalna czy wręcz dyktatorska relacja z drugiej – to dwa bieguny, które widać nie tylko w życiu prywatnym, ale i w polityce. – Obserwujemy ruch wstecz – tęsknotę za silnymi przywódcami, którzy mają twardą rękę. To wyobrażenie, które nadal związane jest z mężczyzną – mówi Gruenewald.

Jednym z ostatnich bastionów męskiego pola działania jest miejsce pracy. W jednym z badań instytutu Rheingold mężczyźni chwalili się w rozmowach swoją pracą, ale przy zmianie tematu na sprawy prywatne ta energia zamieniała się w rodzaj „indywidualnego bankructwa”. – Miejsce pracy jest nadal miejscem, w którym mężczyzna może się schronić – mówi Gruenewald. Bo co nam innego pozostaje, jeśli rodzina niechętnie spogląda na wyskok na piwo z kolegami po pracy?

Mężczyzna a moda

Także zewnętrzny obraz mężczyzny bardzo się zmienił. A przynajmniej o wiele bardziej akceptuje się zmiany, których w swoim wyglądzie dokonuje mężczyzna. Nie musi się to od razu przejawiać w malowaniu paznokci czy zakładaniu wysokich obcasów – co Markowi Bryanowi z USA przysporzyło na Instagramie ponad 200 tys. fanów.

Popkultura umożliwiła mężczyźnie wybieranie nowych dróg w sensie optycznym. Wolno mu już teraz nosić różowe ubrania, a nawet zdawać sobie sprawę, że wybrany przez niego odcień nazywa się mauve. Jednak nie powinien robić tego jako mężczyzna heteroseksualny. Aby odróżnić jego stylowe katharsis od homoseksualizmu, przed kilkoma laty do języka weszło nowe słowo: mężczyźni przywiązujący wagę do mody nagle stali się „metroseksualni”.

