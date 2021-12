HRW: Szczepionek na COVID mogłoby być dużo więcej

Chodzi o nowoczesne szczepionki na koronawirusa bazujące na technologii mRNA. Z szacunków HRW – organizacji ochrony praw człowieka – wynika, że ich produkcja mogłaby odbywać się niemal na wszystkich kontynentach. Problem polega jednak na tym, że firmy w wielu krajach nie mają dostępu do technologii opracowanej przez takie firmy jak Biontech/Pfizer czy Moderna.

Dlatego Human Rights Watch apeluje do koncernów farmaceutycznych oraz bezpośrednio do rządów Niemiec i USA, aby umożliwić transfer wiedzy na temat produkcji preparatów. Zdaniem HRW tylko w ten sposób uda się opanować globalną pandemie koronawirusa.

Spośród 120 firm, które zdaniem Human Rights Watch, mogłyby produkować szczepionki mRNA, prawie 90 znajduje się w Indiach i Chinach. Pozostałe m.in. w Wietnamie, Egipcie, Senegalu, Brazylii czy na Kubie.

„Ratować życie i prawa człowieka”

W liście otwartym adresowanym do kanclerza Niemiec Olafa Scholza HRW, razem z Europejskim Centrum Praw Konstytucyjnych i Praw Człowieka, domagają się od szefa niemieckiego rządu „podjęcia wszystkich dostępnych środków w celu zapewnienia, że niemieccy twórcy szczepionek mRNA, przede wszystkich BioNTech, podejmą się transferu technologii za granicę, umożliwiając szeroką produkcję szczepionek na COVID, aby ratować życie i chronić prawa człowieka na całym świecie”.

Ponad dwie trzecie szczepionek na koronawirusa podano jak dotąd mieszkańcom bogatych krajów, tylko ułamek trafił do najbiedniejszych państw. Światowa Organizacja Zdrowia WHO uważa, że to efekt braku dostatecznej ilości preparatu, bo bogate kraje gromadzą szczepionki na własny użytek.

Zdaniem HRW producenci preparatów mRNA, tacy jak niemiecki BioNTech czy amerykańska firma Moderna, potrzebowaliby zaledwie kilku miesięcy, aby móc uruchomić produkcję w innych fabrykach. Przemysł farmaceutyczny przekonuje jednak, że budowa linii produkcyjnych i przeszkolenie personelu byłyby bardzo skomplikowane i zajęło lata. Zarówno BioNTech jak i Moderna zapewniają jednak, że szukają już partnerów w Afryce, z którymi mogłyby zbudować fabryki.

(DPA/szym)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>