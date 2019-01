Hotel Mama: Co drugi młody Niemiec mieszka z rodzicami

Zalety „Hotelu Mama” najwyraźniej przekonują wielu młodych Niemców. Jak wynika z danych opublikowanych w środę przez Federalny Urząd Statystyczny, spośród mężczyzn w wieku 23 lat, co drugi wciąż mieszka z rodzicami. Wśród trzydziestolatków dotyczy to co dziewiątego mężczyzny.

Badanie pokazuje, że młode Niemki wykazują się pod tym względem większą samodzielnością. Wśród kobiet w wieku 30 lat tylko co siedemnasta żyje pod jednym dachem z rodzicami. Kobiety wcześniej też decydują się na opuszczenie rodzinnego domu. Wśród 22-latek ponad połowa nie mieszkała już u rodziców.

Tego kwiatu jest pół światu

Z danych urzędu wynika, że w Niemczech żyje obecnie 33,6 miliona mężczyzn. Wśród tych będących krótko przed trzydziestką 43 procent to wciąż kawalerowie. Po czterdziestce, tylko co czwarty niemiecki mężczyzna to singiel. Liczba samotnych mężczyzn wzrasta w podeszłym wieku. Po 90 roku życia co drugi jest sam.

Badanie pokazuje również, że 82 procent mężczyzn w wieku od 18 do 65 lat pracuje. To więcej niż w przypadku kobiet, gdzie odsetek wynosi 72 procent.

