Były zawodnik o homoseksualizmie w środowisku piłkarskim

Temat homoseksualizmu w piłce nożnej wciąż jest dla opinii publicznej tematem budzącym emocje. Takiego zdania jest były reprezentant niemieckiej kadry narodowej Thomas Hitzlsperger, który ujawnił swoją orientację seksualną po zakończeniu kariery w 2014 roku. „W miarę jak piłka nożna ewoluuje, nadal mogę napotykać problemy – podobnie jak homoseksualni kibice” – powiedział Hitzlsperger podczas premiery filmu dokumentalnego „Ostatnie Tabu” w Monachium. Były piłkarz jest jedną z postaci w dokumentacie, który będzie dostępny na platformie Prime Video od 2024 roku.

„Jeśli spojrzeć na to globalnie, mamy problem w zbyt wielu krajach. Dlatego też wypowiadałem się na ten temat wielokrotnie przed mistrzostwami świata w Katarze. Po raz pierwszy raz w moim życiu stanąłem przed pytaniem, czy będę mógł na żywo oglądać piłkę nożną, którą bardzo kocham, podczas mistrzostw świata” – powiedział Hitzlsperger.

Krytyka pod adresem Kataru

Hitzlsperger regularnie zabiera publicznie głos w sprawach nieprawidłowości w piłce nożnej. Do roku 2022 był również przewodniczącym zarządu klubu VfB Stuttgart, w którym grał podczas aktywnej kariery. W kontekście przyznania Mistrzostw Świata w 2022 roku Katarowi Hitzlsperger nawoływał do szczerej debaty, argumentując, że należy otwarcie przyznać, że arabski świat jest ważnym rynkiem z potężnymi sponsorami.

Piłkarz regularnie wypowiada się na temat homoseksualizmu w piłce nożnej. Stwierdził, że jest „niewielu byłych zawodowych piłkarzy, którzy ujawnili swoją orientację seksualną. „Dlatego wydaje się, że w społeczeństwie istnieje problem z przynależnością do mniejszości” – skonstatował były kadrowicz. „Nadal mam na uwadze siebie: jak traktujemy mniejszości, aby uniknąć wykluczenia. Przy tym piłka nożna to nie jedyna dziedzina, w której ono występuje” – powiedział. W Niemczech są „osoby do naśladowania, które walczyły o to, abym mógł tu żyć bez obaw. Ale nie jest to rzecz przypieczętowana, trzeba się w to zaangażować” – uważa Hitzlsperger.

Jak podkreślił, nie chce „nadawać temu zagadnieniu takiej wagi, że powstaje wrażenie: „Znowu przychodzą z tęczową flagą i tematem różnorodności. Chcę tylko, aby mnie nie wykluczano za coś, czego nie wybrałem i do czego się przyznaję” .

Do 2013 roku Thomas Hitzlsperger grał w drużynie Premier League FC Everton. Wcześniej grał w juniorach Bayernu Monachium, by w 2000 roku przejść do pierwszoligowego klubu Aston Villa. W latach 2005-2010 był zawodnikiem VfB Stuttgart, potem grał w Lazio Rzym, West Ham United, VfL Wolfsburg, by w roku 2012 znów wrócić do Wielkiej Brytanii. W latach 2004-2010 wystąpił w 52 meczach reprezentacji Niemiec.

