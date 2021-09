Holandia: koniec z dystansem społecznym

Po około 18 miesiącach Holandia decyduje się na duży krok w stronę normalności. Obowiązujący tam obecnie dystans społeczny, wynoszący półtora metra, zostanie zniesiony od 25 września. Zapowiedział to premier Holandii Mark Rutte w Hadze. Równocześnie zostanie wprowadzony tak zwany paszport covidowy, obowiązujący w lokalach gastronomicznych, na wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Goście w restauracjach i widzowie na imprezach będą musieli udowodnić, że są zaszczepieni na COVID-19 albo są ozdrowieńcami.

Prawicowo-liberalny premier Rutte ponownie wezwał społeczeństwo do zachowania ostrożności.

– To nie będzie dzień, od którego wszystko będzie ponownie takie samo jak przed pandemią koronawirusa. Mamy jeszcze zbyt wiele przypadków zakażeń i zbyt wielu ludzi trafia nadal do szpitali – powiedział. Jak dodał, niepewność co do rozwoju sytuacji jesienią wciąż jest duża.

Haga stawia na paszport covidowy

W tej chwili liczba nowych zakażeń na sto tysięcy mieszkańców w ciągu tygodnia wynosi w Holandii około 100, ale w ubiegłym tygodniu trochę spadła. Sytuacja w szpitalach uległa lekkiej poprawie, ale wciąż pozostaje napięta. Jak podają holenderskie władze, dużym ogniskiem nowych zakażeń są teraz szkoły.

Z tego powodu wiele dotychczasowych ograniczeń nadal obowiązuje. W autobusach, pociągach, samolotach i na lotniskach trzeba nosić maseczki ochronne. Dyskoteki i kluby mogą być, co prawda, ponownie otwarte, ale podobnie jak restauracje kończą działalność o północy.

Wskutek zniesienia półtorametrowego dystansu społecznego zwiększy się liczba widzów na koncertach i w teatrach oraz liczba gości w restauracjach i kawiarniach, ale będą mogły być nimi tylko osoby posiadające paszport covidowy. W Holandii ponownie, pierwszy raz od wiosny 2020 roku, będzie można rozgrywać mecze piłkarskie przy zapełnionych trybunach na stadionach.

Wprowadzenie paszportów covidowych jest dyskusyjnym pomysłem, zwłaszcza w odniesieniu do restauracji, ponieważ skuteczne skontrolowanie ich gości jest praktycznie niemożliwe i zbyt drogie. Mimo to rząd w Hadze ma nadzieję, że ta decyzja zwiększy liczbę osób zaszczepionych na koronawirusa. Obecnie zaszczepionych jest około 63 procent mieszkańców Holandii.

Obejrzyj wideo 02:50 Udostępnij Dania się otwiera. Dla zaszczepionych i negatywnych Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3tu2w Dania się otwiera. Dla zaszczepionych i negatywnych

Niemieckie kraje związkowe wprowadzają obostrzenia

Tymczasem, coraz więcej niemieckich krajów związkowych wprowadza obostrzenia w walce z pandemią.

W Hesji, Saksonii-Anhalt, Berlinie, Brandenburgii i Saksonii właściciele lokali gastronomicznych i organizatorzy imprez masowych mają nadzieję na poprawę ich sytuacji w związku z umożliwieniem im stosowania tzw. zasady 2G, która oznacza, że do restauracji i na imprezy będą mogli wejść tylko ludzie zaszczepieni (geimpfte) i ozdrowieńcy (genesene). Nie będą natomiast mogli tego dokonać niezaszczepieni posiadacze zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na koronawirusa. W ten sposób można będzie odejść od ograniczeń co do górnej granicy liczby gości i widzów, jak również znieść obowiązek noszenia maseczki ochronnej i zachowania dystansu społecznego.

Premier Hesji Volker Bouffier (CDU) powiedział w Wiesbaden, że pandemia koronawirusa przekształca się coraz bardziej w „pandemię osób niezaszczepionych”.

(AFP, DPA/jak)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>