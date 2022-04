Holandia i Szwecja nie wpuszczają tankowca z rosyjskim paliwem

Europoseł PiS: „Dla Putina sankcje na Rosję są nielegalne. Oznaczają wojnę”

– Dla Putina sankcje to wypowiedzenie wojny. To, czy wyślemy Ukrainie czołgi nie ma znaczenia – mówi w Kosma Złotowski, europoseł PiS. – Dlatego Niemcy zmieniły zdanie co do dostaw – wyjaśnia Michael Bloss z Zielonych.