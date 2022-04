WIDEO DNIA

Hiszpania. Mewy jako detektywi odpadów

Mewy lubią grzebać w śmieciach, co naprowadza śledczych na trop nielegalnych wysypisk. Jednak jedzenie śmieci jest niebezpieczne: cząsteczki plastiku dostają się do żołądków tych ptaków, a tym samym do przyrody. Podobnie niebezpieczne chemikalia i bakterie.