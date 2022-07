Hiszpańskie rozpalone lato: płomienie, skwar, bezsilność

Victor Dominguez nie ma zbyt wiele czasu na rozmowę. Właśnie został wysłany z ekipą Czerwonego Krzyża do kolejnego pożaru w gminie Casas Miravete w prowincji Extremadura, oddalonej kilka godzin jazdy na południowy zachód od Madrytu.

O drugiej w nocy trzeba było ewakuować 66 osób. Potrzebowali spokojnego miejsca, wody, jedzenia i opieki psychologa. – Ludzie są na ogół bardzo nerwowi. We wczesnych godzinach porannych musieli zostawić wszystko i przyglądać się wielkiemu pożarowi szalejącemu wokół ich wioski – mówi Dominquez.

Od kilku dni wraz z innymi ratownikami niestrudzenie pracuje w różnych miejscach, gdzie panuje pożar. Również w Ladrillar, gdzie płomienie strawiły już co najmniej 4000 hektarów ziemi, setki mieszkańców były zmuszone opuścić swoje domy.

„Czujemy się bezradni”

– To jest bardzo trudny tydzień. Temperatury ekstremalnie wysokie. Wiatr stale zmienia kierunek. Straż pożarna pracuje na granicy możliwości, dając z siebie wszystko – mówi Viktor Dominquez. – Ale momentami czujemy się bezsilni. Nie mamy wpływu na pogodę. A to ma fundamentalne znaczenie dla opanowania pożaru – dodaje.

Hiszpania w lipcu przeżywa drugą długą falę upałów z temperaturami do 46 stopni, utrzymującymi się przez kilka dni, a nawet ponad tydzień. Pierwsza fala przyszła już w czerwcu, niezwykle wcześnie i doprowadziła też do kilku pożarów lasów. Jeden z nich zniszczył 30 tys. hektarów w rezerwacie przyrody Sierra da la Culebra. Obszar ten jest nie tylko ostatnim bastionem wilka w Europie Zachodniej, ale jest także ważny dla rolnictwa i turystyki.

Tego lata kryzys klimatyczny jest bardziej widoczny niż kiedykolwiek dotąd; z upałami, pożarami, suszą i dużymi stratami plonów. Dopiero niedawno państwowa służba meteorologiczna Aemet w Hiszpanii opublikowała badania i zapisy z ostatnich dekad. Najwyraźniej można to zauważyć w okresie letnim. Lato stało się o pięć do sześciu tygodni dłuższe niż w latach 80. A w ciągu ostatnich dziesięciu lat liczba i czas trwania fal upałów podwoiły się.

Hiszpania płonie. Temperatury ponad 45 stopni wywołują pożary lasów

„Pierwsza fala upałów najgroźniejsza”

Zmiany te prowadzą nie tylko do ekstremalnych susz. Zwiększają ryzyko pożarów lasów i wpływają na zdrowie ludzi. W Hiszpanii co roku z powodu ekstremalnych upałów umiera co najmniej 1300 osób.

Jak wyjaśnia meteorolog Beatriz Hervella, doświadczenie pokazuje, że pierwsza fala upałów w roku jest również najbardziej niebezpieczna. – W tym czasie organizm zazwyczaj nie jest jeszcze przyzwyczajony do ciepła. Osoby wrażliwe lub cierpiące na choroby przewlekłe nie są w stanie wytrzymać stresu cieplnego. Dochodzi do przedwczesnych zgonów, chociaż mogliby żyć dłużej. Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, że pierwsza fala upałów to ta, w której trzeba zachować wyjątkową ostrożność – podkreśla ekspertka.

Szczególnie dotknięci tym problemem są mieszkańcy północnych regionów Hiszpanii. – Nie są oni przyzwyczajeni do wyższych temperatur jak mieszkańcy południowych obszarów – mówi meteorolog.

Na przykład miejscowość Olivenza znajduje się na południowym zachodzie kraju w prowincji Extremadura, niedaleko Portugalii. Niedawno gmina została ochrzczona mianem „patelni Hiszpanii” z rekordowymi temperaturami rzędu co najmniej 45,5 stopnia.

Wymarłe ulice

Nie tylko w Olivenza widać wymarłe ulice. Ludzie nie wychodzą z domów, jeśli nie jest to konieczne, a jeśli już, to tylko wcześnie rano lub późnym wieczorem.

Juan Pablo Marredo ma zamiar wyjąć ostatni ładunek ze swojej betoniarki. Pracownik budowlany właściwie nie narzeka na upał. – Lato jest takie samo jak zawsze. Ludzie jednak bardzo szybko zapominają o ubiegłorocznej fali upałów. No, może lato jednak jest rzeczywiście teraz nieco dłuższe – mówi.

Spalone lasy w prowincji Extremadura

Podobnie jak inni jego koledzy z budowy i rolnicy, Marredo przerywa pracę przed godziną 15:00. Popołudniowe słońce jest zbyt mocne, by dalej pracować.

Nieco dalej, w delikatesach Mar Cayado, wentylatory i klimatyzacja pracują na pełnych obrotach. Właścicielka ma wachlarz, ale nic to nie daje. – Jesteśmy wyczerpani. Od czterech dni jest tak gorąco – wyjaśnia. Mar Cayado martwi się o rachunek za energię elektryczną i obawia się, że polityka wszystkich zawiedzie. – W końcu muszę chłodzić sklep za pomocą wentylatorów i klimatyzacji, no i oczywiście moje mieszkanie – dodaje.

Mimo wiadomości o dłuższych i bardziej ekstremalnych upałach, przeprowadzka w nowe miejsce nie wchodzi dla niej w rachubę. – Nawet przy 46 stopniach nigdy bym się nie przeprowadziła. Extremadura to Extremadura. Znamy tu takie lata. Musimy więc po prostu poradzić sobie z tym w sposób najlepszy z możliwych. I patrzeć w przyszłość – mówi.

Olivenza demonstruje odporność. Choć pożary na północy Extremadury i w wielu innych regionach Hiszpanii przedstawiają przerażający scenariusz. Strażak Victor Dominquez nie ukrywa, że jego zespół jest wyczerpany. – To są długie dni i widok poszkodowanych trafia w serce, gdy wychodzą z domu i widać, że są przerażeni – opowiada.

Nie tylko mieszkańcy, lecz także służby ratownicze są spięte. Naprawdę są gotowe skorzystać z każdej możliwości, by doprowadzić mieszkańców wioski w bezpieczne miejsce i otoczyć ich opieką, jak zapewnia Dominquez. Raz po raz, mimo całego napięcia, ogrania go uczucie wdzięczności. – Gdy dajesz zmęczonemu strażakowi butelkę zimnej wody, uświadamiasz sobie, że twoja praca ma sens. I nie przestajesz. Bez względu na cenę.

