Historyk w „Spieglu”: wojna na wschodzie była częścią niemieckiego kolonializmu

„Pytanie, o które tu chodzi, jest tylko pozornie proste: czy niemieckie doświadczenie kolonialne ogranicza się do czasu, gdy Niemcy formalnie były potęgą kolonialną, czyli do lat 1884-1919? Czy też idea kolonialna odegrała także inną rolę i stanowi ważną ciągłość w historii Niemiec i posiada duży potencjał do wyjaśnienia szczególnie czasów narodowego socjalizmu?” – pyta w artykule opublikowanym na łamach internetowego wydania „Spiegel Geschichte” Juergen Zimmerer, profesor historii globalnej na Uniwersytecie w Hamburgu.

Zimmerer odpowiada: „nie ulega wątpliwości”, że agresja i wojna na wyniszczenie przeciwko Polsce i Związkowi Radzieckiemu stała w tradycji niemieckiego kolonializmu. Takie ambicje Niemiec nie zakończyły się bowiem z utratą kolonii w Afryce w 1919 r., ale dopiero w 1945 r., gdy nie powiodła się druga próba założenia imperium kolonialnego, tym razem na wschodzie – pisze Zimmerer.

Pomnik w Windhoek (Namibia) upamiętniający ofiary niemieckiego ludobójstwa na Herero i Nama

„Kolonialnia amnezja”

Jak przyznaje historyk, jego artykuł to głos w dyskusji, która toczy się w Niemczech wokół teorii postkolonialnej i pytania, jak upamiętnić niemieckie ofiary. Jego zdaniem „kolonialna amnezja prowadzi do poważnej luki w zrozumieniu zbrodni Trzeciej Rzeszy, a co za tym idzie do rozliczenia się z nich”. Niektórzy z komentatorów argumentują bowiem, że zbrodnie nazistów nie miały nic wspólnego z kolonializmem, a każde takie porównanie relatywizuje Holokaust. Jednak według Zimmerera takie porównanie jest potrzebne, żeby zrozumieć jak doszło do tych zbrodni i dlaczego tak wielu Niemców zostało sprawcami.

Na kolonialny charakter wojny na wschodzie wskazują same wypowiedzi nazistów. Na przykład Hanns Johst, sekretarz Heinricha Himmlera, po podróży przez okupowaną Polskę zimą 1939/40 oświadczył: „Polacy nie są narodem państwowotwórczym (…) Kraj, który ma tak niewielkie pojęcie o charakterze osadnictwa (…) jest ziemią kolonialną”. Także Adolf Hitler mówił o Rosji: „To nasze Indie i tak jak Anglicy rządzą nimi za pomocą garstki ludzi, tak też my będziemy rządzić tym obszarem kolonialnym”.

Wycieńczeni Herero, którzy przeżyli po ucieczce przez pustynię

Historyczna ciągłość

Także motywy nazistów, którzy wierzyli w darwinistyczną walkę narodów, którą wygra silniejszy, wskazują na ciągłość niemieckiej tradycji kolonialnej. „Przed 1919 r. Lebensraumu poszukiwano w terytoriach zamorskich, a od 1933/39 w Europie Wschodniej, gdzie można było nawiązać do wielowiekowych idei kolonizacji Wschodu” – pisze historyk. Te podobieństwa czyniły plany nazistów atrakcyjnymi dla wielu Niemców, bo już je znali.

Historyk zaznacza, że wojna na wschodzie w dużym stopniu przypominała „wojnę rasową”, tak samo jak wojna kolonialna przeciwko Herero i Nama w Niemieckiej Afryce Południowo-Zachodniej (dzisiaj Namibia). Kolonialna ciągłość demonstrowała się w sposobie prowadzenia walki (w obydwu przypadkach żołnierzy nie obowiązywały zasady „cywilizowanej” wojny) oraz w podejściu do lokalnej ludności (społeczeństwo miało być urządzone na nowo według rasistowskich teorii, bez uwagi na zastane struktury).

Zdjęcia i zapiski niemieckiego żołnierza z napaści na Polskę w 1939 roku. Zdjęcie przedstawia najprawdopodobniej polskich Żydów na drodze między Łodzią a Warszawą

Zbrodnie nazistów zakorzenione w niemieckiej historii

Zimmerer wyjaśnia, że mimo podobieństw między kolonialnymi zbrodniami w Afryce i na wschodzie Europy ważną różnicę stanowiła rola przypisana Żydom. „Antysemityzm różni się od antyslawizmu i rasizmu kolonialnego swoją wielowiekową historią i ideą żydowskiego spisku światowego”– pisze Zimmerer. Wyjaśnia, że błędne byłoby uznanie Holokaustu za konsekwencję ludobójstwa na Herero i Nama. Ale równie zwodnicze jest „zaprzeczanie, że wojna na wyniszczenie i ludobójstwo należała do repertuaru niemieckiej administracji i niemieckiego wojska na kilkadziesiąt lat przed narodowym socjalizmem” – pisze historyk.

„Poszerzenie perspektywy i wzięcie pod uwagę podobieństw kolonialnych nie relatywizuje Holokaustu”– argumentuje Zimmerer i dodaje: „Wręcz przeciwnie: pomaga jeszcze dokładniej ujawnić wyjątkowość Holokaustu, czyli specyfikę antysemityzmu”.

Uwzględnienie postkolonialnej perspektywy pokazuje za to, że zbrodnie Trzeciej Rzeszy były jeszcze mocniej zakotwiczone w historii Niemiec niż Niemcy są to na ogół skłonni zaakceptować – ocenia Zimmerer. I dodaje, że postkolonialna perspektywa „leży w poprzek muru, jakim niektórzy chcieliby oddzielić Auschwitz od »normalnej« niemieckiej historii”.