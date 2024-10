Historyczna chwila w Bundestagu. Takiej przemowy nie było

Po raz pierwszy w historii w Bundestagu zostało wygłoszone przemówienie w języku migowym.

– Bundestag powinien być odzwierciedleniem społeczeństwa – oświadczyła po swoim przemówieniu dziennikarzom w języku migowym 45-letnia polityczka SPD z Bawarii. Jak dodała, dlatego był „najwyższy czas”, aby osoba niesłysząca wygłosiła przemówienie w parlamencie.

– Kluby parlamentarne mogą i powinny stać się jeszcze bardziej różnorodne – przekazała posłanka. Jej przemówienie miało być pierwszym krokiem w tym kierunku. Jednocześnie Heubach podkreśliła, że reprezentuje nie tylko osoby niepełnosprawne. Jej przesłanie brzmi: „Jeśli chcę coś osiągnąć, to mogę to osiągnąć" – i to przesłanie jest skierowane do wszystkich ludzi, dodała Heubach.

Ciche brawa od wszystkich klubów

Heubach wstąpiła do SPD w listopadzie 2019 roku. W wyborach do Bundestagu w 2021 startowała w okręgu wyborczym Augsburg-Land i niewiele brakowało, aby już wtedy dostała się do parlamentu.

W marcu 2024 Heubach zajęła miejsce polityka SPD Uli Grötscha, który został wybrany na komisarza policji federalnej i zrezygnował z mandatu poselskiego.

– To bardzo szczególny moment – powiedziała prowadząca obrady wiceprzewodnicząca Bundestagu Aydan Özoğuz (SPD) przed przemówieniem Heubach. – W tym momencie pokazujemy, że możemy jeszcze lepiej reprezentować nasze społeczeństwo w niemieckim Bundestagu – dodała.

Na początku przemówienia posłowie ze wszystkich klubów bili ciche brawa zamiast klaskania – machając wyciągniętymi w górę rękami, co w języku migowym oznacza oklaski.

Przemówienie było tłumaczone symultanicznie na język mówiony.

Ciche brawa po przemówieniu Heike Heubach w Bundestagu (10.10.24) Zdjęcie: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Pierwsza niesłysząca posłanka w historii parlamentu

W swoim czterominutowym wystąpieniu na temat planowanej nowelizacji Kodeksu budowlanego Heubach broniła w nim planowanych zmian w prawie budowlanym. Projekt ustawy zakłada przyznanie samorządom więcej możliwości w planowaniu budowlanym, a jednocześnie ogranicza biurokrację.

Zdaniem posłanki powinno to również przyczynić się do bardziej przystępnych cen na rynku wynajmu nieruchomości.

Podczas pierwszego czytania projektu, Heubach argumentowała, że nowe prawo budowlane pomoże uchronić miasta przed konsekwencjami zmian klimatycznych.

– Jeśli nic nie zrobimy będzie to nas kosztowało o wiele więcej – podkreśliła polityczka SPD.

(DPA/du)