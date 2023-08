„Historyczna amnezja”. Prasa o ograniczeniu prawa do azylu

Niemiecka prasa komentuje dziś (22.8.2023) propozycję Jensa Spahna z CDU, który w rozmowie z „Bild am Sonntag” wezwał do „przerwy w udzielaniu azylu” i zaostrzenia polityki imigracyjnej ze względu na duże obciążenie Niemiec i uchodźcami, i nielegalną imigracją. Spahn opowiedział się m.in. za limitem liczby wniosków o azyl.

„Historyczna amnezja”

„Spahn de facto wzywa do zniesienia indywidualnego prawa do azylu. Jego inicjatywa to oznaka historycznej amnezji, niezbyt przemyślana i politycznie bez szans. Prawo do azylu dla prześladowanych politycznie jest w Niemczech chronione przez konstytucję. Jest to również konsekwencją gorzkich doświadczeń ery nazistowskiej. W tamtym czasie w wielu landach obowiązywały rozwiązania kwotowe dla uchodźców. Dla wielu Żydów i innych politycznie prześladowanych oznaczało to w konsekwencji śmierć” – przypomina „Stuttgarter Zeitung”.

Jens Spahn Zdjęcie: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

„To jest druga strona tej na pierwszy rzut oka tak pragmatycznej sugestii: prawo prześladowanych politycznie do ochrony zostałoby zamienione na system, który w kilku miejscach zastąpiłby prawo samowolą. Górna granica byłaby całkowicie arbitralna i zorientowana nie na potrzeby prześladowanych, ale na ogólne krajowe prognozy polityczne. UE bez wątpienia potrzebuje nowej polityki azylowej z przyspieszonymi procedurami, umowami migracyjnymi z krajami trzecimi i sprawiedliwym kluczem dystrybucyjnym. Populistyczne postulaty są prostsze” – podsumowuje gazeta ze Stuttgartu.

„Umowa z Tunezją to tylko pierwszy krok”

„Thorsten Frei i Jens Spahn, dwaj ważni przedstawiciele CDU, wyraźnie opowiedzieli się w pewnym odstępie czasowym za rozwiązaniami kwotowymi. UE miałaby zatem przyjąć co rok około 100 tys. uchodźców, najlepiej wybranych przez miejscowe ONZ, w zamian za rezygnację z indywidualnego prawa do azylu. Może się zdarzyć, że pewnego dnia nie pozostanie nic innego niż właśnie takie regulacje. Teraz można tego jeszcze uniknąć – z wreszcie lepszymi deportacjami, odmowami dla wnioskodawców z krajów o niemal zerowej szansie na azyl już na zewnętrznych granicach UE oraz innymi środkami” – pisze gazeta „Nuernberger Nachrichten”.

Zbliżone stanowisko ma inna gazeta z Norymbergi, która wskazuje na rolę UE. „Władną do tego, aby opanować tę sytuację, jest oczywiście przede wszystkim UE. Umowa migracyjna z Tunezją to tylko pierwszy krok. Za pieniądze, które otrzymają od UE Tunezja i inne kraje, migranci, którzy nie mają szans na ochronę lub azyl w Europie, muszą być godnie traktowani, otoczeni opieką, a następnie sprowadzeni do swoich krajów. Kontrola przestrzegania norm humanitarnych bezwarunkowo jest tego częścią” – pisze „Nuernberger Zeitung”.

Migracja do UE. „Trzeba szybko coś zrobić”

„Należało się spodziewać, że szczególnie SPD i Zieloni zareagują oburzeniem na żądania polityka CDU Jensa Spahna, by reagować na niekontrolowaną migrację. Nie mają jednak przekonujących propozycji. Nawet jeśli próba Spahna idzie za daleko, to jest jasne, że w polityce migracyjnej trzeba szybko coś zrobić. Oznaką człowieczeństwa jest też wykazanie się siłą wobec tych, którzy nie mają prawa do azylu, aby móc odpowiednio zatroszczyć się o realnie potrzebujących ochrony” – ocenia „Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung”.

„Politycy tacy jak Jens Spahn (CDU) i Sigmar Gabriel (SPD) swoimi żądaniami silniejszego ograniczenia wniosków o azyl podsycają oczekiwania, których rząd nie może spełnić” – zauważa „Die Glocke”. „Ulgę przynieść by mogła co prawda reforma unijnego systemu azylowego uzgodniona w czerwcu: z silniejszymi kontrolami na granicach zewnętrznych i bardziej sprawiedliwą relokacja w UE. Jednak jej wdrożenie wymaga czasu, a kraje takie jak Polska i Węgry wzbraniają się przed kwotami dystrybucyjnymi. Szybkich rozwiązań nie ma więc w zasięgu wzroku, a rząd pewnie znów będzie musiał podać pomocną dłoń gminom, które potrzebują wsparcia finansowego” – przewiduje gazeta z Oelde.