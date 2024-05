Hesja wprowadza ukraiński do szkół jako drugi język obcy

To pierwsza taka inicjatywa w Niemczech. Hesja wprowadzi do szkół język ukraiński, który ma być nauczany jako tzw. drugi język obcy. Ma to ułatwić tysiącom ukraińskich uczniów przystąpienie do matury w Niemczech; jednym z wymogów dopuszczenia do egzaminu dojrzałości jest nauka angielskiego oraz drugiego języka obcego.

Jak podało ministerstwo edukacji i kultury w Wiesbaden, stolicy Hesji, decyzja ta ma też związek z konkurencją o przyszłych wykwalifikowanych pracowników i nauczycieli. Wielu uczniów z Ukrainy, którzy uciekli do Niemiec po rosyjskiej napaści na ich kraj, nie może się uczyć w gimnazjach nie spełniając wymogu dotyczącego drugiego języka obcego i w konsekwencji musi przynajmniej na razie zrezygnować z matury. Wprawdzie w innych krajach związkowych istnieją również indywidualne programy językowe dla ukraińskiego w szkołach, ale nie jest on uznawany oficjalnie za drugi język obcy, wymagany do matury.

Znak solidarności z Ukrainą

Zdaniem ministra kultury Hesji Armina Schwarza decyzja władz landu to także „wyraźny znak solidarności z Ukrainą”. Z kolei minister ds. europejskich Manfred Pentz powiedział, że jest to wkład w zachowanie ukraińskiej tożsamości i kultury. – Nie chcemy wykorzenić ukraińskich uchodźców, nie chcemy odcinać ich od ojczyzny, ale raczej zbudować most, aby mogli wrócić do Ukrainy – podkreślił Pentz.

Ambasador Ukrainy w Niemczech Ołeksij Makiejew uważa, że krok Hesji świadczy o „uznaniu ukraińskiego jako ważnego języka europejskiego”. Pomoże on młodym ukraińskim uchodźcom i będzie „dobrym przykładem dla wszystkich innych krajów związkowych w Niemczech”.

Według ministerstwa edukacji i kultury w Hesji jest około 20 tysięcy uczennic i uczniów oraz ponad 300 nauczycieli z Ukrainy. Oprócz angielskiego, który zazwyczaj nauczany jest jako język obcy w ukraińskich szkołach, młodzi uchodźcy z Ukrainy w Niemczech muszą też szybko opanować język niemiecki. Jako wymagany w gimnazjum drugi język obcy w grę wchodziłby dla nich co najwyżej rosyjski, który dla większości jest „językiem nieprzyjaciela” - wyjaśniło heskie ministerstwo.

(DPA/widz)