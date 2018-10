Hesja chce znieść karę śmierci. "Modernizacja konstytucji"

W tym dniu wyborcy w Hesji wybiorą nie tylko nowy parlament tego kraju związkowego, ale jednocześnie wezmą udział w referendum na temat zmian w landowej konstytucji. W Niemczech (podobnie jak w USA pojedyncze stany) każdy z 16 landów ma swoją konstytucję, rząd, parlament, a nawet hymn.

Zdaniem Jürgena Banzera, deputowanego CDU do parlamentu Hesji (Landtagu) większość z 4,4 mln wyborców w tym kraju związkowym poprzez zmiany w konstytucji i zatwierdzi tym samym wykreślenie zapisu o karze śmierci. Zapis ten i tak był martwy, ponieważ ustawa zasadnicza RFN z 1949 r. zniosła karę śmierci jednocześnie wprowadzając zasadę, że prawo federalne stoi ponad prawem krajów związkowych.

Sprzeczność zapisów w obu konstytucjach bierze się stąd, że konstytucja z kraju związkowego Hesja jest o trzy lata starsza od ustawy zasadniczej RFN. Podobnie było w przypadku innych landów. Np. Bawarczycy znieśli zapis o karze śmierci w swojej konstytucji dopiero w referendum w 1998 r.

Poseł Jürgen Banzer (CDU) jest przekonany, że archaiczny zapis o karze śmierci trafi wkrótce do lamusa

Poddany 28 października pod głosowanie w Hesji artykuł o karze śmierci będzie jedynym, który ma zostać skreślony.

Pozostałe to nowe zapisy. – Chodzi m. in. o zakotwiczenie praw dziecka, równoprawne traktowanie miast i wsi oraz deklarację przynależności do Unii Europejskiej. Konstytucja Hesji ma zostać po prostu zmodernizowana – podsumowuje Jürgen Banzer.

Po raz ostatni na terenie RFN wyrok śmierci wykonano 7 czerwca 1951, ale było to w więzieniu znajdującym się pod jurysdykcją armii USA. Stracono wtedy siedmiu skazanych niemieckich zbrodniarzy wojennych. Wcześniej, 11 maja 1949 r., w Berlinie Zachodnim wyrok śmierci wykonano na mężczyźnie, skazanemu za rozbój i morderstwo.

Znacznie dłużej, bo aż do 1981 r,. karę śmierci wykonywano natomiast w NRD. 26 czerwca 1981 r. stracono tam oficera służby bezpieczeństwa (Stasi) skazanego na śmierć pod zarzutem szpiegostwa.