Heiko Maas i Angelina Jolie walczą z przemocą seksualną

Niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas angażuje się wspólnie z hollywoodzką gwiazdą Angeliną Jolie w walkę z przemocą seksualną na terenach objętych wojnami i konfliktami. W artykule na łamach „Washington Post" oboje przytaczają bezprzykładne losy kobiet i dziewczynek w krajach dotkniętych kryzysami. I tak pacjentkami laureata Pokojowej Nagrody Nobla Denisa Mukwege z Kongo były trzy pokolenia jednej rodziny: matka, córki i maleńkie wnuczki. Wszystkie zostały zgwałcone. Maas i Jolie krytykują też, że światowa społeczność nie zdołała zapobiec potwornościom dokonywanym np. w Syrii i Mjanmie.

Oboje domagają się zwiększenia możliwości ścigania sprawców, a także zwiększenia wysiłków zmierzających do dotrzymywania norm międzynarodowych. Ważne i konieczne jest też udzielanie większego wsparcia ofiarom.

„Na całym świecie narzędzie wojny”

Niemcy chcą skorzystać ze swojego obecnego przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, by doprowadzić do przyjęcia przez nią rezolucji ws. przemocy seksualnej. W rezolucji miałaby być także mowa o konsekwencjach dla tych, którzy aprobują przemoc seksualną lub do niej zachęcają.

Szef niemieckiego MSZ: „Sprawcy zbyt często pozostają bezkarni“

„Gwałty i inne formy przemocy seksualnej są narzędziem wojen i terroru na całym świecie", napisali Maas i Jolie w „Washington Post". Sprawcy zbyt często pozostają bezkarni. „Konsekwencje tej bezkarności są katastrofalne”, stwierdzili dalej. Oboje przyznali, że w krajach takich jak Irak, Bośnia czy Sierra Leone spotkali „pozostałe przy życiu kobiety, które usilnie nas prosiły, żeby położyć kres nieściganiu sprawców”. Ich bezkarność i milczenie światowej opinii publicznej niejako legitymują przemoc seksualną jako narzędzie wojny.

Maas poprowadzi dyskusję w Nowym Jorku

43-letnia Angelina Jolie od lat walczy z przemocą seksualną jako strategią wojenną. Współpracuje tu z równie zaangażowanym, byłym szefem brytyjskiej dyplomacji Williamem Hague. Jolie jest też od 2012 r. specjalną wysłanniczką Urzędu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców (UNHCR).

We wtorek (23.04.2019) tematem posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ będzie prowadzona przez Maasa debata „Przemoc seksualna w konfliktach”. Przewodzi jej niemiecki minister spraw zagranicznych, ponieważ Niemcy stoją w tym miesiącu na czele Rady Bezpieczeństwa ONZ.

