Hanower: Wzmożona ochrona policyjna kobiet i dzieci z Ukrainy

Już w pociągach z Frankfurtu nad Odrą próbuje się za pomocą ulotek werbować Ukrainki do prostytucji - alarmuje policja federalna w Hanowerze. Istnieją wyraźne sygnały, że osoby ze zorganizowanych grup przestępczych celowo namawiały młode kobiety do pracy jako prostytutki. Ponadto są one nagabywane przez innych mężczyzn, którzy szukają towarzystwa, co nie jest przestępstwem, ale nie jest też pożądane.

Dworzec Laatzen i graniczący z nim teren targów w Hanowerze zostały rozbudowane i stały się centralnym punktem, do którego przybywają pociągi z uchodźcami z Ukrainy. Wiele kobiet i dzieci zatrzymuje się tam tylko na kilka godzin lub na jedną noc, po czym przenosi się do innego miasta w Niemczech.

Według Michaela Schuola, wiceszefa dyrekcji policji federalnej w Hanowerze, do tej pory na dworcu podpadło zachowanie 16 mężczyzn. Dwaj otrzymali zakaz wchodzenia na teren dworca przez okres czterech tygodni. Zdaniem Schuola nie doszło jednak do przypadków, że kobiety zdecydowały się pójść z przestępcami. Jednocześnie podkreślił: „Jesteśmy zdani na wskazówki od obywateli”. Część zagadywanych przez mężczyzn kobiet ukraińskich sama zgłasza się do funkcjonariuszy policji, informując ich o próbach werbowania.

Jak podała policja tylko we wtorek na dworzec kolejowy Laatzen przybyły trzy pociągi, w każdym po 400 osób. Ogółem w Niemczech policja federalna zarejestrowała 270 tysięcy uchodźców i 12 500 podróży w rejonie Hanoweru.

Już tydzień temu Europol ostrzegał przed grupami przestępczymi wykorzystującymi trudną sytuację kobiet i dzieci, które uciekły z Ukrainy.

(DPA/jar)

Obejrzyj wideo 02:06 Uchodźcy z Ukrainy. Relacja z Przemyśla

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>