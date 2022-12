Handelsblatt: Wywłaszczenie Rosneftu coraz bliżej. Polska naciska

Niemiecki dziennik ekonomiczny „Handelsblatt“ pisze o zmianach, jakie zajdą w brandenburskim Schwedt i tamtejszej rafinerii PCK.

Niemiecki rząd postanowił zakończyć w styczniu 2023 r. dostawy ropy z Rosji, co dla Schwedt jest „prawdziwym wyzwaniem”. O dalszych losach rafinerii zadecydują przede wszystkim dostawy z Polski – piszą Aleksandra Fedorska, Julian Olk i Klaus Stratmann. Dodają, że niemiecki rząd od miesięcy stara się w Warszawie o znalezienie rozwiązania.

Polska stawia warunek

Problem w tym, że większościowym udziałowcem PCK jest nadal niemiecka spółka córka rosyjskiego koncernu Rosneft. We wrześniu rząd niemiecki objął Rosneft Deutschland zarządem komisarycznym i Rosjanie nie mają już bezpośredniego wpływu na PCK. Ale – według informacji „Handelsblatt” – takie rozwiązanie nie wystarczy polskiemu rządowi. Warszawa chce, by Rosneft został całkowicie wyparty z PCK.

„Rząd niemiecki ma na to środki” – pisze dziennik. Mógłby wywłaszczyć Rosneft Deutschland na mocy prawa, podobnie jak to już zrobił z niemiecką filią rosyjskiego koncernu Gazprom. „Wywłaszczenie to jednak drażliwa sprawa pod względem prawnym, zawsze istnieje obawa przed odwetem ze strony Rosji” – czytamy.

„Handelsblatt” informuje też o „konstruktywnych” rozmowach, które odbyły się w ubiegłym tygodniu w Polsce i Niemczech. Strona polska dała jednak jasno do zrozumienia, że jej stanowisko pozostaje niezmienne – informuje dziennik.

Decyzja za kilka dni

Niemiecki rząd ma podjąć decyzję w tym tygodniu – co potwierdziło dziennikarzom „Handelsblatta” także ministerstwo gospodarki w Berlinie. „Powiernictwo nad Rosnieft Deutschland wygasa w marcu. Teoretycznie można je przedłużyć, ale resort gospodarki już dał do zrozumienia, że powiernictwo nie jest rozwiązaniem trwałym. Możliwe, że Polska zgodzi się od stycznia na dostawy przez Gdańsk, a wywłaszczenie Rosneft Deutschland nastąpi po marcu” – czytamy.

„Handelsblatt” przypomina też o znaczeniu rafinerii w Schwedt dla zaopatrzenia w benzynę, olej napędowy i kerozynę północno-wschodnich Niemiec (w tym stołecznego lotniska BER) oraz zachodniej Polski.

Polska zainteresowana udziałami

Do końca roku zaopatrzenie rafinerii w Schwedt w ropę naftową będzie się odbywało dalej przez rurociąg „Przyjaźń”. W poszukiwaniu alternatyw czołowe znaczenie mają dostawy z Gdańska. Polska naciska jednak na wywłaszczenie Rosnieftu. Jak informuje niemiecki dziennik, polski rząd jest także zainteresowany udziałami w rafinerii. Swoje udziały w niej (37,5 proc.) chce już od dłuższego czasu sprzedać brytyjski koncern Shell i prowadzi – jak podaje – rozmowy z potencjalnymi kupcami. Wśród nich jest m.in. koncern Alcmene. Orlen ma jednak mieć największe szanse na kupno – podaje „Handelsblatt”.

Polscy negocjatorzy twierdzą jednak, że przejęcie udziałów Shella przez Orlen to za mało. Byłby to bowiem tylko mniejszościowy pakiet udziałów. Wywłaszczenie Rosneft Deutschland, który ma 54 proc. udziałów w rafinerii, byłoby nadal konieczne – podaje dziennik, powołując się na informacje z polskich kręgów rządowych. „Udziały Shella mogą być dla strony niemieckiej kartą przetargową” – pisze „Handelsblatt”.