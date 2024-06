Handelsblatt: Dla biznesu Polska lepsza od Niemiec

Jako przykład niemieckich inwestycji w Polsce „Handelsblatt” podaje firmę Kirchhoff Automotive – dostawcę części samochodowych. W Gliwicach firma posiada „jeden ze swoich najnowocześniejszych zakładów”, a łącznie z zakładami w Mielcu i Gnieźnie zatrudnia w Polsce prawie 2 tys. osób. To więcej niż w Niemczech, gdzie dla firmy pracuje około 1,3 tys. osób.

Niższe koszty i podatki

Szef firmy Arndt. G. Kirchhoff chwali nastawienie polskich pracowników, ich ambicję i zręczność, ale też niższe podatki i koszty pracy – pisze „Handelsblatt”. „Polska jako lokalizacja biznesu pokazuje konkurencyjność, której niemieckim firmom przemysłowym coraz bardziej brakuje w kraju” – czytamy. Podczas gdy efektywne obciążenie podatkowe dla firm w Niemczech od 2008 do 2023 roku wzrosło do około 28,5 proc., w Polsce w tym samym okresie uległo ono zmniejszeniu z 17,5 do 12,9 proc. W Gliwicach zakłady Kirchhoffa mają dodatkowe korzyści podatkowe, bo położone są w specjalnej strefie ekonomicznej,

Produktywność w przemyśle metalowym i elektrycznym w Niemczech wzrosła z kolei w latach 2000-2020 tylko o 1,9 proc., a w Polsce o 7,9 proc. Godzina pracy w tych branżach jest czterokrotnie droższa niż w Polsce, gdzie wynosi 12,20 euro (w Niemczech 49 euro). Płace w Polsce stanowią ok. 15-20 proc. kosztów produkcji w przemyśle metalowym i elektrycznym, a w Niemczech aż 25-30 proc. – pisze dalej „Handelsblatt”.

Gazeta zwraca także uwagę, że mniej aktywne w Polsce są związki zawodowe i tylko w Gnieźnie niemiecka firma negocjuje płace ze związkowcami. W Polsce jednak – podobnie jak w Niemczech – problemem może być brak pracowników, a niemiecka firma już teraz zatrudnia wielu tymczasowych pracowników z Filipin.

Gorsze wyniki Niemiec

Niemcy jako lokalizacja biznesu już teraz wyróżniają się negatywnie: pogarsza się konkurencyjność niemieckiego przemysłu, wiele zakładów się zamyka, brakuje innowacyjności, ale też wiary w postęp – czytamy.

„Handelblatt” przytacza również dane dotyczące zagranicznych inwestycji w Polsce. Według organizacji Unctad bezpośrednie inwestycje zagraniczne wyniosły w Polsce w 2022 roku 29,5 mld dolarów. Przemysł metalowy i elektrotechniczny w Polsce zwiększył swoją produkcję w latach 2018-2023 o 45,5 proc. W Niemczech z kolei leży 5,4 proc. poniżej poziomu sprzed kryzysu. Międzynarodowy Fundusz Walutowy spodziewa się w tym roku dla Niemiec wzrostu gospodarczego jedynie o 0,2 proc., a dla Polski aż o 3,1 proc. Wraz ze wzrostem gospodarczym poprawi się jeszcze jakość lokalizacji – mówi „Handelsblatt” jeden ze znanych niemieckich ekonomistów.

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>