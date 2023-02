Handelsblatt: Młodzi Niemcy muszą studiować medycynę za granicą

W Niemczech brakuje 5000 miejsc na studiach medycznych – co jeszcze bardziej potęguje poważny brak lekarzy. Już co dwunasty student medycyny uczy się za granicą – donosi niemiecki dziennik ekonomiczny „Handelsblatt”.

Według danych Centrum Rozwoju Szkolnictwa Wyższego (CHE) za granicą medycynę studiuje już około 8000 Niemców. Najwięcej (bo prawie 2500) studiuje w Austrii, ale popularnymi krajami są także Czechy, Polska, Litwa, Szwajcaria i Holandia. W Polsce w 2020 roku studiowało 937 studentów z Niemiec, a dwa lata wcześniej 821. Na Węgrzech prawie 2200.

Horrendalne koszty

Jak pisze „Handelsblatt”, opłaty za studia medycyny, gdzie wykładowym jest przeważnie język angielski, wynoszą od 2300 do 27 000 euro za rok nauki. CHE, analizując dane z 66 szkół wyższych, wyliczyło, że niejednokrotnie sześcioletnie studia medyczne to wydatek rzędu 150 000 euro. I to tylko czesne, bez kosztów utrzymania w danym kraju.

„Te wydatki biorą na siebie studenci, bo w swoim kraju, mimo wzmagającego się problemu braku lekarzy, nie mogą znaleźć miejsca na studiach” – pisze niemiecki dziennik. I dodaje, że jak na razie nie zanosi się na szybkie rozwiązanie problemu. Tylko niektóre niemieckie kraje związkowe tworzą kolejne miejsca nauki zawodu lekarza, bo – jak czytamy – studia medyczne należą do najdroższych. Według danych Federalnego Urzędu Statystycznego na studiującego medycynę kraje związkowe muszą wydać po 270 000 euro. Dlatego landowe władze apelują do rządu w Berlinie o finansowe wsparcie.

Brak lekarzy

Niemieckie związki zawodowe lekarzy skarżą się, że zagraniczne studia medyczne są poważnym problemem nie tylko dlatego, że studenci muszą sami za nie płacić, ale także dlatego, że wielu studiujących zostaje za granicą albo wybiera inne miejsce pracy niż szpital czy gabinet lekarski.

Jak podaje „Handelsblatt”, w Niemczech pracowało w 2021 roku około 416 000 lekarzy, ale są oni skoncentrowani w miastach. Poza tym ponad jedna piąta z nich przejdzie wkrótce na emeryturę. Co roku ok. 12 000 studentów zaczyna w Niemczech studia medycyny.