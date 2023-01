Handel. Zwiększa się zależność Niemiec od Chin

Handel zagraniczny Niemiec z Chinami coraz bardziej traci równowagę. Z jednej strony Chiny tracą na znaczeniu dla niemieckiego eksportu – wynika z opublikowanej we wtorek, 17 stycznia, analizy agencji Germany Trade and Invest (GTAI). Z drugiej strony, import z Chin gwałtownie wzrasta. Sprawia to, że zależność od Chin rośnie, a deficyt handlowy zmierza w kierunku negatywnego rekordu” – uważają autorzy analizy.

Wzrost importu z Chin

Według GTAI w 2022 roku Chiny (po raz siódmy z rzędu) pozostały najważniejszym partnerem handlowym Niemiec. Wśród najważniejszych odbiorców niemieckich towarów Chiny spadły jednak z drugiego na czwarte miejsce. W analizie uwzględniono dane Federalnego Urzędu Statystycznego do listopada 2022 roku.

Wzrost eksportu do Chin (o 3,7 proc.) znalazł się poniżej średniej. Z kolei wartość towarów importowanych z Chin wzrosła o prawie 37 proc. Według GTAI deficyt handlowy może osiągnąć w 2022 roku szczytowy poziom.

W nowym roku perspektywy dla handlu z Chinami pozostają mieszane. Z jednej strony odejście od strategii „zero COVID” jest dobrym sygnałem dla eksportu. Z drugiej strony, nastroje wśród niemieckich firm w Chinach pozostają stonowane.

Więcej towarów do Polski

Tymczasem niemiecki eksport wybiera nowe drogi. Jak wynika z analizy, najważniejszy rynek eksportowy – USA – dalej zyskał na znaczeniu. Niemieckie firmy sprzedały też znacznie więcej towarów do Polski i Austrii.

GTAI jest agencją rządu niemieckiego ds. handlu zagranicznego i inwestycji, która pomaga niemieckim firmom za granicą i zagranicznym firmom, które chcą prowadzić działalność w Niemczech.

(DPA/dom)

