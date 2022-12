Hamburg: Polak oskarżony ws. podpalenia bezdomnego. Ruszył proces

Mężczyzna – jak mówi jego obrońca – nie odniósł się do zarzutu

Proces dotyczy wydarzenia na stacji Hamburg-Altona z 13 czerwca bieżącego roku. Według prokuratury 35-letni Polak poszedł do śpiącego tam, pijanego bezdomnego mężczyzny. Następnie oblał rękaw jego kurtki łatwopalną cieczą i podpalił. Zaatakowany się obudził i ugasił płomienie piwem, został jednak dotkliwie poparzony. Wszystko – wg śledczych – nagrywała telefonem druga osoba.

Oskarżony Polak sam mieszkał na ulicy aż do aresztowania 24 czerwca i jest uzależniony od alkoholu – podało biuro prasowe sądu okręgowego w Hamburgu. Nie było to pierwsze takie zdarzenie z jego udziałem.

Miesiąc wcześniej na tej samej stacji miał – po kłótni – podpalić śpiwór innego bezdomnego. Gdy zaatakowany się odsunął, oskarżony go spoliczkował – wyjaśnił prokurator. Wg śledczych pobił też jeszcze jedną osobę, również bezdomną.

Według najnowszych danych rządu w Niemczech 263 tys. osób znajduje się w kryzysie bezdomności, z czego jedna trzecia to kobiety, a 6,6 tys. - dzieci. Ok. 40 tys. z nich żyje na ulicy, reszta otrzymuje wsparcie w zakwaterowaniu od państwa albo rodziny czy znajomych. Ponad połowa bezdomnych bez niemieckiego obywatelstwa to obywatele innych państw UE.

(DPA,EPD/mar)