Haldenwang o antysemityzmie w Niemczech: sytuacja jest fatalna

– Kiedy obywatele lub obywatelki żydowskiego pochodzenia mówią mi, że zadają sobie pytanie, kiedy nadejdzie pora, by opuścić Niemcy, że w ogóle to rozważają, oznacza, że sytuacja jest fatalna – powiedział szef Urzędu Ochrony Konstytucji Thomas Haldenwang dziennikowi „Sueddeutsche Zeitung” (08.08.2020).

Szef Urzędu Ochrony Konstytucji: "Antysemityzm staje się coraz bardziej dopuszczalny"

Ocenił, że w przypadku „nowoprawicowców” (prawicowy ruch polityczny „Nowa Prawica” – „Neue Rechte”) nienawiść wobec Żydów przejawia się w bardziej niejasny sposób niż u starszych skrajnie prawicowych grup. Jest to według niego również widoczne podczas demonstracji przeciwko restrykcjom w czasie pandemii, „chociażby wtedy, kiedy jest mowa o teorii spiskowej, która rzekomo ma być sterowana przez 'interesy wybrzeża wschodniego USA'”. Zaznaczył, że dawne antysemickie spiskowe mity zostają teraz skrycie przenoszone, ale nie są przez to mniej niebezpieczne. – Istnieje raczej ryzyko związane z tym, że przemówi to do szerszego grona. Stara nienawiść staje się bardziej dopuszczalna. Granice tego, co można powiedzieć, przesuwają się na korzyść antysemitów – stwierdził Haldenwang.

Do tego dochodzi fakt, że antysemityzm „już zawsze był zdumiewającą wspólną cechą różnych przeciwników demokracji”, tłumaczył prawnik. Było to „przez długi czas raczej rozpatrywane osobno”. – Ten, kto dokładnie spojrzy, dostrzeże podobieństwa i o taki ogólny ogląd chodzi – dodał.

Brak akceptacji dla "kultury niezwracania uwagi i celowego niesłuchania"

Niemcy, upamiętnienie ofiar Holokaustu w Bundestagu

Co więcej, w ubiegłych latach za mocno akceptowano „kulturę niezwracania uwagi i celowego niesłuchania”, skrytykował szef Urzędu Ochrony Konstytucji. – Jeżeli ktoś w szkole mówi 'ty Żydzie' , stosując to jak wyzwisko, to inni uczniowie i nauczyciele są zobowiązano, by kategorycznie interweniować i jasno dać do zrozumienia: nie będę tolerować takich wypowiedzi w swoim otoczeniu. Sytuacja jest taka sama, kiedy słowa te padają na stadionie piłki nożnej – zaznaczył.

Haldenwang zapowiedział, że w przyszłości Urząd Ochrony Konstytucji będzie silniej angażował wirtualnych agentów na internetowych forach, które stają się coraz ważniejszą platformą dla antysemickiej agitacji. Państwo musi, jak podkreślił, dbać o to, „by każdy w tym kraju mógł nosić jarmułkę, kiedy i gdzie chce. Podobnie, jak musimy zadbać o to, by każdy, nie odczuwając strachu, mógł nosić na szyi krzyż albo półksiężyc. Nigdy nie możemy zrzec się tego prawa”.

(KNA/gwo)