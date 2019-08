Hakerzy z Korei Północnej: internetowi rabusie

Północnokoreańscy hakerzy – zdaniem specjalistów z Organizacji Narodów Zjednoczonych – dokonali internetowych kradzieży na sumę daleko przekraczającą miliard dolarów. Wielu specjalistów pracuje pod nadzorem tajnych służb sterowanych przez Pjongjang, „zdobywając pieniądze na jego program broni masowej zagłady”, głosi raport niezależnych ekspertów z ONZ-towskiej komisji ds. sankcji nałożonych na Koreę Północną.

Łączna suma pieniędzy zdobytych podczas ataków internetowych jest szacowana nawet na dwa miliardy dolarów, przy czym nie wyjaśniono, jakiego przedziału czasu dotyczą te obliczenia.

Agencja DPA dotarła do raportu jeszcze przed jego opublikowaniem. Pokazano go także dziennikarzowi CNN.

Boczna furtka: Bitcoin

Wielu dyplomatów twierdzi, że dokument został rozesłany do członków komisji ds. północnokoreańskich sankcji. We wrześniu ma zostać przedłożony Radzie Bezpieczeństwa, a następnie – opublikowany. W raporcie dalej napisano, że Korea Północna podczas swoich „coraz bardziej pomysłowych” ataków sięga nie tylko po pieniądze powszechnych instytucji finansowych, lecz także po waluty cyfrowe, jak na przykład bitcoiny. Te dla hakerów mają tę zaletę, że napady jest trudniej wykryć, a rządy państw przykładają mniejszą uwagę do monitorowania takich transakcji.

Celem ataków Korei Północnej był między innymi koncern Sony

Kto rozpoczął WannaCry?

Korea Północna wciąż jest łączona z atakami w internecie. Krajowi temu przypisywane są ataki na Sony Pictures w roku 2014, podczas których przejęto wszystkie mejle tego studia z Hollywood, a serwery zostały wyczyszczone z danych. Również cyberatak z użyciem oprogramowania szantażującego WannaCry, które w roku 2017 zainfekowało około 300 tysięcy komputerów w 150 krajach idzie – według amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości – na konto Korei Północnej.

Autorzy raportu ONZtowskiej komisji dochodzą do wniosku, że Pjongjang wykorzystuje hakerów także do tego, by obejść sankcje finansowe nałożone na ten kraj. Za pomocą walut cyfrowych bowiem można dokonywać anonimowych transakcji, ponieważ ich obieg odbywa się niezależnie od rządów oraz banków.

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>

Jednocześnie w raporcie stwierdzono, że wysłannicy Korei Północnej za granicą dokonują prób niegalnych zakupów w ramach programu broni masowego rażenia. Rezolucja ONZ zabrania temu egzystującemu w izolacji państwu, które niejednokrotnie przeprowadzało testy balistyczne z użyciem głowic jądrowych, wystrzeliwania rakiet krótkiego, średniego oraz dalekiego zasięgu.

DPA / jak