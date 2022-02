Habeck w Warszawie: Geopolityka wpłynie na losy Nord Stream 2

Po spotkaniu z wicepremierem i ministrem aktywów państwowych Jackiem Sasinem, wicekanclerz Robert Habeck mówił o konieczności podejmowania wszelkich wysiłków dyplomatycznych w celu zażegnania wojny w Europie.

– Jeżeli powrót do formatów dyplomatycznych nie powiedzie się, to będą sankcje, i to sankcje, które mocno uderzą w Rosję – powiedział Habeck na konferencji prasowej, podkreślając, że mówi to ze świadomością, iż wszelkie sankcje wobec innego państwa biją także w gospodarkę własnego kraju.

– Ale mówimy o wojnie w Europie i to być może wojnie na wielką skalę w Europie, więc takie rozważania powinny zejść na dalszy plan – uważa Habeck. – Dramatu wojny nie należy oceniać przede wszystkim w kategoriach ekonomicznych, mówimy o tym, że być może duża liczba osób straci życie, że będziemy mieli do czynienia z destabilizacją, że będą dalsze konsekwencje gospodarcze – dodał wicekanclerz.

„Politycznie burzliwa” sytuacja

Niemiecki polityk mówił o „politycznie burzliwej” sytuacji w Europie i zaostrzonych napięciach militarnych, których jego zdaniem nie było w Europie od czasów zimnej wojny. – To, co uważano za pewnik, czyli że otwarty świat i wolny handel przyczyniają się do większego dobrobytu między narodami, znajduje się pod coraz większą presją. Można teraz bardzo konkretnie zaobserwować na wschodniej granicy Ukrainy – podkreślił. Uważa, że nastąpił w Europie „powrót do geopolityki”.

Sytuacja geopolityczna wpłynie także na losy gazociągu Nord Stream 2, którym rosyjski gaz ma popłynąć do Europy. Zatwierdzenie będzie następować ściśle wedle europejskiego prawa, „a z drugiej strony ocena geopolityczna zawsze będzie miała wpływ na zatwierdzenie Nord Stream 2”. Jeśli sytuacja geopolityczna się zaostrzy, nie pozostanie to bez konsekwencji dla gazociągu.

Minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział na wspólnej konferencji prasowej, że już kilkukrotnie w historii dochodziło do szantażu gazowego ze strony Rosji i że Polska konsekwentnie sprzeciwiała się budowie gazociągu, zaś gwałtowny wzrost cen gazu pokazuje, jak błędne jest uzależnienie się od dostaw z Rosji. –Naraża to całą Europę na możliwość nacisku ze strony Rosji, ta zaś wykorzystuje w celu realizacji swojej polityki nie tylko metody nacisku militarnego, ale również inne metody - szantażowanie krajów Europy za pomocą dostaw, albo przerywania dostaw surowców energetycznych – powiedział Sasin.

Kwestia państwa prawa

Kolejnym tematem spotkania wiceszefów rządu była sprawa przestrzegania przez Polskę zasad państwa prawa. To kwestia, która, jak przyznał Habeck, różni oba rządy. – Mamy w Europie prawo i ono obowiązuje, obowiązuje w przypadku projektu Nord Stream 2, ale też w przypadku praworządności, po to, aby nigdy nie kwestionowane było zaufanie do drugiego państwa – podkreślił, nawiązując do bezpieczeństwa prawnego inwestycji niemieckich w Polsce.

Pytany o wstrzymywane przez Brukselę pieniądze dla Polski z Europejskiego Funduszu Odbudowy, wicepremier Sasin oświadczył, że jest „ważne, by te pieniądze do Polski trafiły”. Natomiast Habeck oświadczył, że w tej sprawie popiera stanowisko Komisji Europejskiej.

W obliczu trwającego od lat sporu o praworządność w Polsce, Bruksela od miesięcy wstrzymuje wypłatę tych środków. Ostatnią kością niezgody jest nieprzestrzeganie przez Polskę wyroków TSUE dotyczących Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i kopalni Turów.

Obejrzyj wideo 03:54 Nord Stream 2. Bitwa o gaz

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>