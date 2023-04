Habeck o protestach Ostatniego Pokolenia: Podziwiam ich

Polityk Zielonych skomentował w debacie zorganizowanej w Kilonii przez „RedaktionsNetzwerk Deutschland” (RND) akcje protestacyjne aktywistów klimatycznych grupy Ostatnie Pokolenie w Niemczech, którzy często przyklejają się do asfaltu i blokują w ten sposób ruch uliczny. Jednocześnie jednak skrytykował tę formę protestu. – Właściwie podziwiam tych młodych ludzi za ich odwagę – przyznał Habeck. Zaznaczył, że pokolenie to protestuje z wielką powagą i angażuje się politycznie. – Kiedy ma się 17-22 lat chce się wiele, a to, czego się chce, chce się radykalnie – mówił.

Podziw i krytyka

Podkreślił też, że powaga radykalnych aktywistów klimatycznych robi na nim większe wrażenie niż obojętność innych. Zgodnie z przekonaniem: „Wszystko mi jedno, pędzę autostradą i jest mi obojętne, że samochód zużyje 20 litrów. Najważniejsze, żebym szybciej dojechał i miał najlepszy samochód”. Habeck dodał, że gdyby miał wybierać między takim stanowiskiem, a tym wyrażanym przez aktywistów klimatycznych, zdecydowałby się na tych ostatnich.

Jednocześnie dodał, że z zaniepokojeniem patrzy na radykalne protesty klimatyczne. Jego zdaniem wielkim historycznym osiągnięciem ruchu „Fridays for Future” było to, że „pozyskał większość w społeczeństwie dla ochrony klimatu”. Obecna radykalizacja protestów, jak wyjaśniał, nie przekonuje większości. Habeck zwrócił się do aktywistów: – Znajdźcie formy protestu, które znajdą poparcie większości dla waszej sprawy, a nie wycofujcie się do niszy, w której macie poparcie tylko wśród swoich – zaapelował.

(EPD/gwo)