Gregor Schlierenzauer o TCS: „W czołówce jest bardzo ciasno”

DW: Wkrótce jubileuszowa, 70. edycja Turnieju Czterech Skoczni. Do niedawna myśleliśmy, że austriacka połowa turnieju odbędzie się z udziałem widzów. Na ile będziemy mogli zaobserwować wyjątkową atmosferę mimo pandemii?

Gregor Schlierenzauer: Trudno to oszacować, ale turniej żyje też na pewno z ogromu widzów przed telewizorami. Mowa o bardzo prestiżowym wydarzeniu – nie ulega wątpliwości. Szkoda oczywiście całej sytuacji z punktu widzenia sportu, ale dotyczy to nie tylko skoków narciarskich. Lepszy TCS w takiej formie niż wcale.

Gregor Schlierenzauer z medalami w skokach narciarskich (2015 r.)

Ile traci cały turniej bez widzów na trybunach?

- W tym wypadku należy zapytać raczej specjalistów od marketingu. Jako były skoczek wiem oczywiście, że dużo lepiej skacze się z wypełnioną po brzegi publicznością. W obecnej sytuacji i tak możemy jednak liczyć na dużo emocji za sprawą rywalizacji.

Gdy po raz drugi wygrał pan turniej dziesięć lat temu, oprócz pana na podium stanęło jeszcze dwóch Austriaków – Thomas Morgenstern i Andreas Kofler. Na ile stać na przełomie 2021/2022 pana rodaków ze Stefanem Kraftem na czele?

- W czołówce jest bardzo ciasno. Mamy w tym sezonie wielu skoczków, którzy mogliby pokusić się o zwycięstwo w turnieju. Skoki narciarskie to dość czuła dyscyplina – podatna na wiele czynników, począwszy od sprzętu po warunki atmosferyczne. Myślę, że moi byli już koledzy z ekipy są dobrze przygotowani, ale nie należą do największych faworytów.

Kogo można upatrywać wśród nich?

- Ryoyu Kobayashi, Karl Geiger, Marius Lindvik i Anze Lanisek. Według mnie to oni mają największe szanse. Pamiętajmy jednak, że w TCS chodzi o zaledwie cztery skocznie i osiem oddanych skoków. Oprócz jakości potrzeba do sukcesu również odrobiny szczęścia.

Tercet najmocniejszych w Pucharze Narodów uzupełniają Norwegowie. Na ile wspomnianej czołówce mogą na nowy rok zagrozić skoczkowie z Japonii, Słowenii lub Polski?

- Ich również należy ująć w tym gęstym zestawieniu faworytów. W tym sezonie powiedziałbym, że w pierwszej dziesiątce klasyfikacji Pucharu Świata i okolicach można upatrywać kandydatów do wygranej.

Finisz w Bischofshofen nie oznacza końca emocji. Oprócz sezonu Pucharu Świata za niewiele ponad miesiąc czekają nas Igrzyska Zimowe w Pekinie. Jakie to było dla pana uczucie móc reprezentować Austrię na międzynarodowych turniejach?

- Reprezentować swój kraj na takich imprezach jak Igrzyska Olimpijskie to najpiękniejsze, co można sobie wyobrazić. Skakanie dla Austrii było dla mnie równoznaczne nie tylko z wyzwaniami, ale i gęsią skórką na podium.

Miejsce rozgrywania igrzysk budzi kontrowersje z punktu widzenia polityki oraz praw człowieka. Czego możemy spodziewać się po atmosferze zawodów w Chinach?

- Raczej nie mam tu nic do powiedzenia, bo nigdy nie byłem jeszcze w Chinach. Wraz z innymi widzami będziemy mogli w lutym zaobserwować efekty tego widowiska. Generalnie jednak trudno dosłuchać się obecnie zbyt wielu pozytywnych komentarzy.

Gregor Schlierenzauer podczas Turnieju Czterech Skoczni w 2010 roku

Dwa miesiące temu definitywnie zakończył pan karierę. Na ile zdążyła się już zmienić pańska perspektywa względem sportu?

- Po dwóch miesiącach jeszcze za wcześnie na takie wnioski. W takiej sytuacji potrzeba pewnego dystansu. Pozostaje mi obserwować, co zostanie do odkrycia w moim nowym życiu, którego nowy rozdział właśnie zaczynam. Decyzja o ostatecznym końcu kariery również wiązała się z pewnym procesem.

Co pan ma na myśli, mówiąc o „procesie”?

- Sport jest zawsze szkołą życia. Miałem swoje wzloty i upadki, jeszcze będąc bardzo młodym zawodnikiem. Ogólnie jednak z perspektywy czasu jestem bardzo wdzięczny za wspaniałą karierę.

Osiągał pan sukcesy już jako nastolatek, bił pan różne rekordy. Wygrał pan aż 53 konkursy Pucharu Świata – nikomu nie udało się wygrać więcej. Jakie było największe wyzwanie w pana karierze?

- Żeby zawsze pozostać wiernym sobie i móc dziennie nieustannie osiągać wyznaczone cele. To na pewno wielkie wyzwania dla każdego sportowca.

Po zakończeniu kariery kształci się pan w zakresie nieruchomości. Co przekonało pana o pójściu tą drogą?

- Miałem trochę czasu, by się zastanowić, co mogłoby być moją drugą pasją poza sportem. Architektura i design były dla mnie zawsze czymś interesującym. Podjąłem decyzję, by podążyć tą drogą i jestem aktualnie w trakcie nauki i egzaminów.

Gdzie konkretnie w tej dziedzinie odnalazł pan swoje powołanie?

- Ten temat nadal jest jeszcze rozwojowy. Krok po kroku jednak przekonuję się, co sprawia mi w tym radość. Na pewno jest to podziwianie pięknej architektury i jej współtworzenie. W swoim czasie mam nadzieję też na autorskie projekty. Poprzez swoją pasję chciałbym też móc zaoferować coś ludziom.

Na ile i w jaki sposób chciałby mieć pan jeszcze do czynienia ze skokami narciarskimi?

- Przekonamy się, co przyniesie przyszłość – na ten moment postaram się delektować dystansem od sportu. W dalszej perspektywie jednak nie wykluczam, że chętnie bym do niego wrócił, by móc pomóc w jakiejś dziedzinie. Jak każdy mam pewne plany, ale na ten moment pozwolę je jeszcze zachować dla siebie.

*Gregor Schlierenzauer (ur. w 1990 roku) – austriacki skoczek narciarski, czterokrotny medalista olimpijski, dwukrotny zdobywca Pucharu Świata (2008/2009 oraz 2012/2013), dwukrotny zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni. Rekordzista w liczbie zwycięstw w konkursach Pucharu Świata. 21 września 2021 roku poinformował o zakończeniu kariery sportowej.