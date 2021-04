Grecja otwiera się dla turystów w połowie maja

O decyzji rządu w Atenach poinformowała w poniedziałek (12.04.2021) wiceminister turystyki Sofia Zacharaki. Od 14 maja turyści z krajów UE będą mogli przyjechać do Grecji bez konieczności poddania się kwarantannie. Całkiem bez ograniczeń się jednak nie obędzie. – Turyści będą musieli być albo zaszczepieni (na COVID-19) albo przedstawić negatywny test PCR – powiedziała Zacharaki stacji informacyjnej Skai.

Zasady te mają dotyczyć także urlopowiczów z niektórych innych krajów spoza UE, w tym Wielkiej Brytanii i Serbii.

Nadzieja na paszport szczepionkowy UE

Pierwszym krokiem w tej strategii była decyzja Grecji z końca marca, gdy zniesiono obowiązek kwarantanny dla przyjeżdżających z Izraela; w kraju tym szczepienia na COVID-19 przebiegają bardzo szybko. Turyści izraelscy muszą okazać zaświadczenie w języku angielskim, że zostali zaszczepieni dwoma dawkami, a od podania drugiej dawki szczepionki minęło co najmniej 14 dni. Muszą także przedstawić negatywny wynik testu PCR, nie starszy niż 72 godziny.

Grecka wiceminister przypomniała, że jej kraj od początku roku zabiega w UE o wprowadzenie "paszportu szczepionkowego", co pomogłoby uratować branżę turystyczną nie tylko w tym kraju. W normalnych czasach sektor ten wytwarza jedną piątą PKB Grecji. – Mamy nadzieję, że do czerwca będziemy mieć paszport szczepionkowy UE – powiedziała Zacharaki.

„Ludzie potrzebują urlopu”

O przygotowaniach Grecji do sezonu turystycznego pod znakiem pandemii mówi też w wywiadzie dla dziennika „Die Welt” grecki minister turystyki Harry Theoharris. Jest przekonany, że plan otwierania się na turystów zagranicznych się powiedzie, choć zapewne będzie wymagał korekt w trakcie jego realizacji, gdyż sytuacja pandemiczna stale się zmienia.

Zapowiedział, że do 14 maja greckie władze stopniowo znosić będą obowiązujące obostrzenia epidemiczne. Najpierw ponownie otwarte zostaną sklepy. „Pod koniec kwietnia, jeśli sytuacja będzie się poprawiać, mamy nadzieję, że przyjdzie kolej na restauracje. Na razie nie można nawet podróżować między regionami, sklepy i restauracje są jeszcze zamknięte. To, że w ogóle są ludzie, gotowi znieść te komplikacje, aby cieszyć się lepszą pogodą i pięknym widokiem, pokazuje, jak bardzo tego potrzeba. Ludzie potrzebują urlopu, by odzyskać równowagę” – powiedział grecki minister w rozmowie z „Die Welt”.

Bez dyskryminacji niezaszczepionych

Zapewnił też, że nie będzie żadnej dyskryminacji osób niezaszczepionych na COVID-19. I zapowiedział, że Grecja możliwie najszybciej chce zacząć szczepienia zatrudnionych w sektorze turystyki, gdy tylko zakończą się szczepienia najbardziej narażonych grup ludności.

Według Theoharrisa, Grecja wykorzystuje też sztuczną inteligencję, by przewidzieć wpływ ruchu turystycznego na sytuację pandemiczną. „Program wykorzystuje oficjalne dane o infekcjach ze wszystkich krajów i łączy je z wynikami przypadkowych testów na naszych lotniskach. Rezultaty tej analizy możemy z kolei wykorzystać, aby w sposób bardziej zaplanowany testować osoby przyjeżdżające” – tłumaczy minister. Według niego takie działanie pozwala ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa i przewidzieć rozwój sytuacji epidemicznej.

(DPA/widz)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>