Grecja: odszkodowanie dla uchodźców

Sędziowie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) w Strasburgu doszli dziś (7.7.2022) do wniosku, że uchodźcom, którzy przeżyli wywrócenie się ich drewnianej łodzi 20 stycznia 2014 roku w pobliżu greckiej wyspy Farmakonisi, należy się odszkodowanie. W tym wypadku, który obserwowali funkcjonariusze greckiej straży przybrzeżnej, śmierć poniosło 11 osób.

Zaniedbania i upokorzenie

Sędziowie ETPC przeanalizowali podjęte działania ratunkowe oraz ustalenia poczynione w trakcie śledztwa w tej sprawie przeprowadzonego w Grecji. Stwierdzili naruszenie przez stronę grecką artykułu 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka o prawie do życia, w tym przypadku prawa uchodźców do życia. Poza tym rozbitków, którzy dotarli do brzegu wyspy Farmakonisi, potraktowano „w upokarzający sposób”. Odnosi się to na przykład do tego, że uratowani, którzy dosłownie przed chwilą utracili swoich bliskich, natychmiast po wylądowaniu na wyspie musieli się rozebrać do naga na oczach licznych gapiów.

Trybunał stwierdził w niepodważalny sposób, że funkcjonariusze greckiej straży przybrzeżnej dopuścili się karygodnych zaniedbań wpodjętej przez nich akcji ratunkowej. Na przykład na ich szybkim kutrze patrolowym brakowało niezbędnego wyposażenia i kamizelek ratunkowych. Poza tym załoga kutra nie wezwała na pomoc innych jednostek pływających. Strona grecka nie potrafiła także wytłumaczyć w przekonujący sposób, dlaczego akcję ratunkową podjęto dopiero po upływie znacznego czasu od chwili zatonięcia łodzi.

Brak jednoznacznych ustaleń

Trybunałowi w Strasburgu nie udało się ustalić jednoznacznie, czy przyczyną tego wypadku była nielegalna próba wypchnięcia uchodźców poza greckie wody terytorialne, ponieważ przeprowadzone w Grecji śledztwo wykazuje w tym punkcie wyraźne luki.

Na drewnianej rybackiej łodzi znajdowało się w chwili katastrofy 27 osób. Przeżyło ją 16 osób: 13 Afgańczyków, dwóch Syryjczyków i jeden Palestyńczyk. Ta ocalała szesnastka oskarżyła grecką straż przybrzeżną o wywrócenie się łodzi, gdy jej kuter przepłynął obok niej z dużą prędkością, aby skierować ją w stronę wybrzeża tureckiego. Strona grecka twierdziła natomiast, że powodem wywrócenia się łodzi z uchodźcami była panika, która wybuchła na jej pokładzie.

Chociaż przyczyny wywrócenia się łodzi nie udało się w pełni wyjaśnić, Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że strona grecka dopuściła się zaniedbań w akcji ratunkowej, na co stale zwracali uwagę skarżący uchodźcy. Trybunał zasądził na ich rzecz odszkodowanie w łącznej wysokości 330 tys. euro.

(KNA, EPD/jak)

