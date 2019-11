Grabić, a nie dmuchać! Jesienne porządki w ogrodzie

Tylko niektórzy właściciele ogrodów i działek uważają grabienie liści jesienią za czynność bez mała medytacyjną. Inni, idący z tzw. postępem, sięgają po dmuchawy do liści albo odkurzacze, sprzątając w ten sposób trawniki i ścieżki. Wiedzą może, że obciążają środowisko hałasem, ale nie zdają sobie sprawy, że dmuchawy mają jeszcze inne szkodliwe działania.

Tu z powodzeniem możnaby zastosować grabie

Niemieckie ministerstwo środowiska, przychylając się do postulatów Federalnego Urzędu Ochrony Środowiska i szeregu organizacji ekologicznych wzywa do rezygnacji z dmuchaw i odkurzaczy do liści. Władze komunalne mają pewną dowolność w tym względzie, ale także im zaleca się, by sprzęt ten stosować tylko tam, gdzie liści nie można usunąć innymi metodami. Tak brzmi odpowiedź ministerstwa na zapytanie partii Zielonych.

Element ekosystemu

Ministerstwo Środowiska wskazuje na fakt, że suche czy butwiejące liście są schronieniem dla licznych małych zwierząt jak dżdżownice, owady, pająki czy nawet małe ssaki. Usuwając liście, niszczy się ich siedliska i źródło pożywienia. Co prawda, dmuchawy i odkurzacze do liści w miastach stosowane są na utwardzonych ścieżkach, co jest jeszcze w miarę do przyjęcia, ale na trawnikach usuwanie liści niszczy biologiczną różnorodność. Stosowanie dmuchaw jest zabójcze dla żyjących w liściach owadów. To z kolei szkodzi ptakom, które w liściach szukają pożywienia. Oprócz bakterii znajdujących się na ziemi dmuchawy rozsiewają w powietrzu także psie odchody, co może stać się zagrożeniem dla zdrowia zarówno osób w otoczeniu, ale także osób obsługujących ten sprzęt.

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na Facebooku! >>

Także organizacja ochrony środowiska BUND wzywa przedsiębiorstwa komunalne i wszystkich obywateli do całkowitej rezygnacji z dmuchaw: są one nie tylko bardzo głośne i zanieczyszczają powietrze spalinami z silnika. Odkurzacze do liści pochłaniają i rozdrabniają nie tylko same liście, ale także owady oraz nasiona roślin.

Jesienne szaleństwo kolorów Ponura i smutna? Jesień wcale nie musi być ponura i smutna. Przy ładnej pogodzie to pora roku o szczególnej intensywności kolorów, kontrastów i nastrojów. Trzeba tylko patrzeć na nią z optymizmem.

Jesienne szaleństwo kolorów Na tle błękitnego nieba Dni są coraz krótsze, na dworze robi się coraz zimniej. Jesień w pełni prezentuje się bogactwem kolorów zanim wyprze je zimowa szarość.

Jesienne szaleństwo kolorów Feeria kolorów Drzewa wciąż jeszcze mają korony pełne listowia. Botanicy stwierdzają, że drzewom miłorzębu i klonu jeszcze niespieszno do zrzucenia liści.

Jesienne szaleństwo kolorów Czujniki światła Na przykład dąb szypułkowy nie myśli jeszcze zrzucać liści. Jest to jedna z tzw. roślin wskaźnikowych. W zależności od panujących temperatur i nasłonecznienia drzewa rozpoznają, kiedy zrzucić liście.

Jesienne szaleństwo kolorów Ochrona przed wysuszeniem Dokładnie nie wiadomo, dlaczego drzewa w tym roku tak długo nie zrzucają liści. Pozbywanie się liści każdej jesieni spełnia ważną funkcję: chroni drzewa przed wyschnięciem. Ponieważ zimą gleba zamarza i nie ma tak obfitych opadów, zbyt dużo wody parowałoby przez liście.

Jesienne szaleństwo kolorów Naturalny recycling Przyroda nie pozwala sobie nigdy na rozrzutność. Wartościowe składniki zebrane przez wiosnę i lato w liściach krążą w przyrodzie. Zielony chlorofil drzewa absorbują z powrotem, przez co w liściach pozostaje tylko barwnik żółty i czerwony. Masy opadłych liści chronią ziemię przed wysuszeniem i rozkładając się, dają pożywienie owadom i niezliczonym drobnoustrojom.

Jesienne szaleństwo kolorów Zapas sadełka na zimę Niektóre zwierzęta przesypiają zimę, inne są dalej aktywne, jak małe sorki, których metabolizm pracuje na najwyższych obrotach. Dla nich jesień to czas, kiedy starają się zgromadzić trochę sadełka i dziennie przyjmują tyle pożywienia, ile same ważą.

Jesienne szaleństwo kolorów Lecą żurawie Na niebie przeciągają jesienią klucze wędrownych ptaków. Ciągną z północy w cieplejsze regiony, by tam przezimować. Po drodze lądują na popas w Europie Środkowej i Zachodniej.

Jesienne szaleństwo kolorów Rytm przyrody Rytm roku i pracy rolników dyktuje zawsze przyroda. Po zbiorach jesień to czas na orkę i nawożenie, zanim pól nie pokryje śnieg. Autor: Małgorzata Matzke



afp/ma