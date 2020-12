Gowin w „FAZ” o warunkach kompromisu w sprawie budżetu i praworządności 

„Frankfurter Allgemeine Zeitung“ stwierdza w środę (9.12.2020), że „polsko-węgierska koalicja weta się kruszy” i przede wszystkim samorządy obawiają się utraty środków. Według dziennika „w międzyczasie rząd Polski sprawia wrażenie, jakby poszukiwał możliwości kompromisu” w sporze o budżet UE i mechanizm praworządności. Wicepremier Jarosław Gowin powiedział we wtorek (8.12.2020) „FAZ”, że wyjściem mogłoby być przyjęcie deklaracji interpretacyjnej dotyczącej mechanizmu. „Miałaby ona zapobiec temu, że w przyszłości mechanizm mógłby zostać wykorzystany do wywierania presji na coraz to kolejne kraje UE” – cytuje gazeta wypowiedź wicepremiera. Według niego część polskiej klasy politycznej, choć nie on sam, obawia się, że w obliczu coraz to nowych inicjatyw instytucji UE dotyczących praw osób LGBT kiedyś Polska „może zostać postawiona pod presją, by zmienić prawo rodzinne”. „To musi zostać wykluczone czarno na białym” – oświadczył Gowin, cytowany przez „FAZ”.

Definicja małżeństwa nie do zmiany

„Nasza konstytucja definiuje małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny. Byłoby nie do przyjęcia, jeśli środki unijne zostałyby wykorzystane jako narzędzie nacisku, by doprowadzić do zmiany konstytucji” – dodał. Gowin przypomniał też, że jego polityczny przeciwnik Donald Tusk w 2018 roku jako szef Rady Europejskiej wypowiedział sie przeciwko powiązaniu finansów UE z kwestią praworządności. „Szkoda, że inni politycy w UE go wówczas nie posłuchali. Od tamtego czasu spór polityczny w Polsce się zaostrzył” – powiedział Gowin. Zapewnił, że Warszawa nigdy nie była przeciw uzależnieniu środków UE od przejrzystych reguł ich wykorzystania.

Akcja protestacyjna w Brukseli w obronie praw osób LGBT w Polsce

„FAZ” informuje także o apelach byłych polskich prezydentów, organizacji przedsiębiorców oraz samorządów, by rząd zrezygnował z wetowania budżetu UE.

Gotowy „plan B”

Z kolei „Sueddeutsche Zeitung” informuje o gotowości 25 pozostałych państw UE i Komisji Europejskiej do wdrożenia „planu B” na wypadek utrzymania polsko-węgierskiej blokady.

„To decydujące dni. Chodzi o bardzo dużo pieniędzy“ – pisze „Sueddeutsche Zeitung” Wedlug gazety reszta UE w napięciu czeka, czy Polska i Węgry wyślą sygnały kompromisu w sporze budżetowym, a „jeśli do czwartkowego szczytu Unii nic się nie wydarzy pozostałe rządy i Komisja Europejska stworzą planowany koronafundusz pomocowy przejściowo bez Polski i Węgier. Byloby to rozwiązanie pomostowe na najbliższy rok, bo KE zakłada, że oba kraje wycofają kiedyś swoje weto – wynika z informacji „SZ”.

Gazeta cytuje wtorkową wypowiedź niemieckiego ministra ds. europejskich Michaela Rotha, który ostro skrytykował Polskę i Węgry. „Nie jesteśmy tylko wspólnym rynkiem i bankomatem, ale przede wszystkim jesteśmy wspólnotą wartości i prawa” – powiedział, odnosząc się do sprzeciwu Warszawy i Budapesztu wobec uzależnienia wypłat środków unijnych od przestrzegania zasad praworządności.

Według informacji dziennika niemiecka prezydencja UE prowadzi intensywne rozmowy z Polską i Węgrami, a możliwym rozwiązaniem wydaje się dodatkowa deklaracja, ktora miałaby uspokoić obawy obu krajów dotyczące możliwego nadużywani a tzw. mechanizmu praworządności.