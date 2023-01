Gospodarka. Strefa euro broni się przed recesją

Wbrew oczekiwaniom ekonomistów gospodarka w strefie euro na koniec ubiegłego roku zaskakująco wzrosła, a więc na razie nie zmierza w kierunku recesji. PKB strefy euro wzrósł od października do grudnia ubiegłego roku o 0,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem - poinformował we wtorek, 31 stycznia, europejski urząd statystyczny Eurostat. Eksperci ankietowani przez agencję Reutera spodziewali się spadku o 0,1 proc. Jeszcze latem gospodarka rozwijała się w tempie 0,3 proc.

W całym 2022 roku, na którym cieniem położyła się wojna w Ukrainie, PKB wzrósł o 3,5 proc. Jednak spadek siły nabywczej spowodowany rekordowo wysoką inflacją pozostawił wyraźne ślady w ostatnim kwartale – mówi ekonomista Christoph Weil z Commerzbanku. – W pierwszej połowie 2023 roku gospodarka prawdopodobnie nawet lekko się skurczy – prognozuje ekspert. Wtedy bowiem, jego zdaniem, widać będzie efekty podwyżek stóp procentowych przez Europejski Bank Centralny.

Nawet jeśli od letnich miesięcy perspektywy gospodarcze ponownie się rozjaśnią, główny ekonomista VP Bank Thomas Gitzel uważa, że w 2023 roku nie należy spodziewać się zbyt wiele: – Spadki realnych płac będą jeszcze przez dłuższy czas ciążyć na konsumpcji prywatnej – mówi.

Niemcy hamulcowym

Już pod koniec ubiegłego roku Niemcy okazywały się hamulcowym dla gospodarki strefy euro: podczas gdy Francja utrzymała się na ścieżce wzrostu ze wzrostem PKB o 0,1 procent, a Hiszpania zdołała nawet osiągnąć wzrost o 0,2 procent, PKB w Niemczech skurczył się o 0,2 procent. Wynikało to głównie ze spadku wydatków konsumentów, których siła nabywcza ucierpiała w wyniku inflacji. W dół poszły też wyniki gospodarcze Włoch (o 0,1 proc.). W szczególności negatywny wpływ miał spadek popytu krajowego.

Według aktualnej prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) Niemcy w 2023 roku prawdopodobnie będą osiągać słabe wyniki w porównaniu z innymi krajami UE. MFW przewiduje jedynie miniwzrost o 0,1 proc. Znacznie mocniej ma się rozwijać Francja (wzrost o 0,7 proc) oraz Włochy (0,6 proc.) i Hiszpania (1,1 proc.). Według Funduszu w 2023 roku dla całej strefy euro możliwy jest wzrost PKB o 0,7 procent.

MFW podniósł jednak oczekiwania dotyczące globalnego wzrostu w 2023 roku z 2,7 do 2,9 procenta. Chociaż jest to historycznie dość niski wzrost, to „negatywne ryzyko uległo złagodzeniu” od czasu poprzedniej prognozy z października ubiegłego roku – podała organizacja. „Nadchodzący rok nadal będzie trudny (...), ale równie dobrze może być punktem zwrotnym” – powiedział główny ekonomista MFW Pierre-Olivier Gourinchas.

(RTR, AFP/gsz)