Gorący apel Angeli Merkel: „Pozostańcie, jeśli to możliwe, w domach”

W swoim najnowszym podcaście szefowa niemieckiego rządu Angela Merkel (CDU) powiedziała: „Spotykajcie się ze znacznie mniejszą liczbą osób, czy to na zewnątrz, czy w domu”. Zaapelowała także, by „wstrzymać się od wszelkich podróży oraz uroczystości, które nie są naprawdę konieczne”. Jednocześnie ostrzegała, by „pozostać w domu, jeśli to tylko możliwe”.

„Trudne wyrzeczenie”

Kanclerz dodała, że zdaje sobie sprawę, że „brzmi to nie tylko ostro, ale w niektórych przypadkach jest to także trudne wyrzeczenie”. Jednak, jak zaznaczyła, to wyrzeczenie tylko na czas określony i ostatecznie „dla nas samych”. Bo jak podkreśliła dalej Angela Merkel, chodzi o własne zdrowie, o nieprzeciążanie systemu opieki zdrowotnej i o to, żeby przedszkola i szkoły mogły pozostać otwarte. „Chodzi także o gospodarkę i miejsca pracy”- dodała szefowa rządu. Niemcy znajdują się w bardzo groźnej fazie pandemii, która rozprzestrzenia się szybciej, niż ponad pół roku temu.

Apel o przestrzeganie obostrzeń

„Stosunkowo spokojne lato się skończyło, teraz czekają nas trudne miesiące. O tym, jaka będzie zima, jakie będzie nasze Boże Narodzenie, zadecydują najbliższe dni i tygodnie”- powiedziała Merkel. Ostrzegła również: „Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa”. Jednocześnie podkreśliła, że liczy się każdy dzień, a przestrzeganie minimalnego odstępu oraz zasad higieny i noszenie maseczek mogą pomóc w obniżeniu liczby zarażonych.

„Nauka mówi nam jasno, że: rozprzestrzenianie się wirusa jest bezpośrednio związane z liczbą kontaktów, spotkań, które każdy z nas ma”- stwierdziła kanclerz. Zapowiedziała też, że jeśli wszystkie spotkania poza własną rodziną na jakiś czas zostaną ograniczone, „wtedy może się udać zatrzymanie i odwrócenie wzrostowej tendencji w liczbie infekcji”.

Kolejna rekordowa liczba zakażeń

Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Niemczech od kilku dni osiąga wysoki poziom, który stale rośnie. Jak podaje Instytut Roberta Kocha (RKI), w sobotę rano odnotowano rekordową liczbę 7830 nowych zachorowań - o 500 więcej niż w piątek.

Obejrzyj wideo 00:51 Udostępnij Te zdjęcia przejdą do historii... Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/3Zrbf Te zdjęcia przejdą do historii...

(DPA/AFP/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>