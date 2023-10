Inspektor Bundeswehry: Możliwa jest dalsza eskalacja wojny

Generalny Inspektor Bundeswehry Carsten Breuer wyraził swoje obawy co do eskalacji wojny w przemówieniu z okazji Dnia Jedności Niemiec w Brukseli. Apelując o zwiększenie możliwości obronnych Niemiec i NATO, zwrócił uwagę, że jego zdaniem przed atakami Rosji na Półwysep Krymski w 2014 roku i na Ukrainę w 2022 roku widoczne były oznaki tych działań.

Jednak w tamtym czasie ludzie „utknęli w „strefie komfortu” i nie chcieli w to uwierzyć. Konsekwencją rozwoju wydarzeń jest to, że teraz trzeba wspierać partnerów, którzy są postrzegani jako „potencjalne nowe państwa frontowe" – wyjaśnił najwyższy rangą niemiecki żołnierz. Republika Federalna robi to na przykład poprzez utworzenie brygady Bundeswehry dla Litwy.

„Gorzki rozdział” w historii Europy

„Nielegalna agresja Rosji na Ukrainę podkreśla znaczenie gotowych do walki sił zbrojnych" – powiedział Breuer w przemówieniu podczas przyjęcia zorganizowanego przez ambasadora Niemiec w NATO Gézę Andreasa von Geyra. W przeszłości dobrze było mieć strategiczną cierpliwość i strategiczny spokój, jednak dziś trzeba być szybkim – stwierdził Breuer.

Także von Geyr wyraził przygnębienie z powodu obecnej sytuacji bezpieczeństwa w Europie. Podkreślił, że Moskwa postanowiła przywrócić system przywrócić system dominacji i represji, a agresja Rosji przeciw Ukrainie otworzyła nowy gorzki rozdział w historii kontynentu.

dpa/sier