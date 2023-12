Generał Bundeswehry: Nie doceniliśmy Rosjan

Według generała dywizji Bundeswehry Christiana Freudinga obserwując wojnę w Ukrainie, początkowo nie dostrzeżono niektórych rosyjskich możliwości. Szef Centrum Sytuacyjnego Ukrainy w niemieckim ministerstwie obrony powiedział w wywiadzie dla „Sueddeutsche Zeitung”, że „początkowo nie widział zdolności Rosjan do przetrwania tak, jak je dzisiaj oceniamy”.

„Nie widzieliśmy też, czy uda się im to, co teraz wyraźnie obserwujemy: że rozbudują swój kompleks wojskowo-przemysłowy i zwiększą jego moce produkcyjne pomimo drakońskich sankcji. Być może nie widzieliśmy też, lub nie chcieliśmy widzieć, że będą mogli nadal być zaopatrywani przez sojuszników. Czy to Koreę Północną, Chiny, czy też państwa z globalnego Południa, nawet jeśli dostarczają one Rosji tylko oświetlenie lodówek, które można następnie wykorzystać do celów wojskowych", dodał.

„Przesadne oczekiwania"

Zdaniem Christiana Freudinga, patrząc z perspektywy czasu, „z pewnością przesadne" okazały się oczekiwania, że Ukraińcy w swojej kontrofensywie możliwie szybko odniosą jak największe sukcesy militarne.

Generał jednocześnie podkreśla, że z jego punktu widzenia, jako wojskowego, ukraińskie siły zbrojne odnoszą sukcesy. Zwraca uwagę, że „80 procent Ukrainy jest nadal wolne po dwóch latach walki przeciwko rzekomej potędze militarnej Rosji. Odzyskali też 50 procent utraconego terytorium".

Rosyjska Flota Czarnomorska została de facto wypchnięta z zachodniej części Morza Czarnego”. Ukraina jest w coraz większym stopniu zdolna do „zadawania uderzeń na cele położone daleko za rosyjskimi liniami, w tym za pomocą samodzielnie zbudowanych systemów uzbrojenia”.

Niemiecki wojskowy twierdzi, że rosyjskie straty w ludziach i sprzęcie są ogromne: „Zakładamy, że ponieśli straty w czołgach i bojowych wozach piechoty w dużej liczbie czterocyfrowej”.

Nowe znaczenie dronów

Odnosząc się do Bundeswehry, generał Freuding, który stoi także na czele sztabu planowania w Ministerstwie Obrony Niemiec, powiedział, że ważną lekcją płynącą z wojny w Ukrainie jest zupełnie nowe znaczenie dronów.

„Utworzyliśmy teraz specjalną grupę zadaniową ds. dronów. Powinno nam to umożliwić szybkie wprowadzenie do uzbrojenia różnych typów dronów i systemów obrony przed nimi, abyśmy mogli także rozpocząć szkolenia i eksperymenty”. Będzie to miało znaczenie nie tylko dla wojsk zmechanizowanych. Wykorzystanie dronów i ich zwalczanie stanie się zadaniem „wszystkich naszych w siłach zbrojnych”, wyjaśnił.

Rosja rozpoczęła wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie ponad 22 miesiące temu i była przekonana, że szybko ją podbije. Po ogromnych stratach i zachodnich sankcjach Kreml musiał zmienić swoje wceśniejsze plany, przeprowadzić mobilizację na dużą skalę i dostosować rosyjski przemysł zbrojeniowy do nowej sytuacji z powodu braku potrzebnych mu elementów.

